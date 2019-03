Splendida vittoria di Dovizioso e Ducati in Qatar

Pallavolo – CEV Cup : la Yamamay si prende la finale - Splendida vittoria contro il Bekescsaba : La Yamamay E-Work stende il Bekescsaba 3-0 e vola in finale, dove sfiderà il 19 e 26 marzo le rumene dell’Alba Blaj La Yamamay E-Work Busto Arsizio è in finale di CEV Volleyball Cup! Nella gara di ritorno delle semifinali, le farfalle di Marco Mencarelli abbattono il Swietelsky Bekescsaba per 3-0, ripetendo lo stesso punteggio dell’andata e qualificandosi con pieno merito all’atto conclusivo della manifestazione per la ...

LIVE Sci alpino - Discesa Kvitfjell 2019 in DIRETTA : Dominik Paris stratosferico! Splendida vittoria su Feuz e Mayer : Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE della Discesa libera di Kvitfjell (Norvegia) valevole per la Coppa del Mondo 2019 di sci alpino. Dopo la cancellazione della prima Discesa in programma nella giornata di ieri, oggi gli organizzatori contano che la disputa della gara si possa realizzare senza problemi. Il via ufficiale sarà dato alle ore 10.00 sulla pista nella quale si disputarono le prove veloci delle Olimpiadi di Lillehammer 1994. In ...

Taekwondo - Slovenia Open 2019 : Splendida vittoria di Elisabetta Badioli! Italia protagonista nei cadetti con cinque podi : Nella seconda e ultima giornata di gare in programma a Lubiana per lo Slovenia Open 2019. torneo di categoria G1 del calendario internazionale di Taekwondo, si sono svolte anche le gare relative alla categorie dei cadetti nelle quali sono arrivati cinque dei dodici podi giornalieri per la spedizione azzurra. Il risultato più prestigioso è stata senza dubbio la doppietta nei -37 kg, con la vittoria di Elisabetta Badioli e il secondo posto di ...

Rugby – Splendida vittoria del Benetton sugli Scarlets : i Leoni trionfato 25-19 : Una grande prova dei Leoni li conduce alla vittoria per 25-19 sugli Scarlets Allo Stadio Monigo la gara comincia con diversi errori da una parte e dell’altra. La prima vera azione è dei Leoni che conquistano una punizione in mischia ordinata, capitan McKinley spedisce i suoi dentro i 22 m avversari. Ruzza porta a terra l’ovale ma la maul in avanzamento viene fermata irregolarmente. Biancoverdi che vanno nuovamente in touche, questa ...

Volley – Champions : Splendida vittoria dell’Azimut Modena contro Karlovarsko [GALLERY] : Modena vince contro Karlovarsko la terza gara di Champions Un PalaPanini con quasi 4mila presenti accoglie la terza gara di Champions League stagionale che vede di fronte tra l’Azimut Leo Shoes Modena di Julio Velasco e la squadra ceca del Karlovasko. Modena inizia la gara con Keemink-Pinali in diagonale principale, Urnaut-Bednorz in banda, Van Der Ent-Mazzone al centro con Rossini libero. Cez Karlovasko inizia con Hudece, O’Dea, ...

Golf – Sentry Tournament of Champions : Splendida vittoria di Schauffele : PGA Tour: gran volata finale di Xander Schauffele, 27° Francesco Molinari. Nel Tournament of Champions il vincitore ha sorpassato in extremis Gary Woodland Xander Schauffele ha vinto con 269 (72 67 68 62, -23) il Sentry Tournament of Champions, torneo del PGA Tour riservato ai vincitori della stagione precedente disputato al Plantation Course (par 73) di Kapalua nell’isola di Maui alle Hawaii, dove Francesco Molinari si è classificato 27° ...