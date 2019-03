Serie A | Sassuolo-Napoli 1-1 | Juve a +18

Calcio : Serie A. Sassuolo-Napoli 1-1 - Insigne dopo Berardi : E' terminata 1-1 la sfida fra il Sassuolo e il Napoli. Al "Mapei Stadium" le reti che hanno decretato il risultato sono giunte nella ripresa

Serie A. Il Napoli non passa a Sassuolo - 1-1 e Juventus ora a 18 punti : La cronaca delle occasioni la inaugura Boga, con un destro a giro di poco a lato. Sull'altro fronte Ferrari è decisivo per bloccare Ounas in progressione verso Pegolo. Il portiere neroverde si fa poi ...

Serie A - Sassuolo-Napoli 1-1 : Insigne risponde a Berardi : All.: Ancelotti Arbitro: Manganiello Marcatori: 7' st Berardi, S,, 41' st Insigne, N, Ammoniti: Ferrari, Pegolo, Bourabia , S,; Allan, Diawara , N, Espulsi: - LA CRONACA DEL MATCH

Calcio Serie A - Sassuolo-Napoli 1-1 : 19.53 Il Napoli pareggia in casa del Sassuolo e la Juventus è a +18. Al 'Mapei Stadium' di Reggio Emilia esce un 1-1 che cuce un altro pezzo di scudetto sulle maglie bianconere.Ancelotti si affida a Mertens e Insigne. Per De Zerbi, Pegolo in porta al posto di Consigli. Insigne subito pericoloso, poi Boga per il Sassuolo. Occasioni Napoli per Ounas e Verdi. Finale di tempo con chance neroverde di Rogerio.Berardi porta avanti il Sassuolo in ...

Probabili Formazioni Sassuolo – Napoli - Serie A 10/03/2019 : Probabili Formazioni Sassuolo – Napoli, Serie A 10/03/2019Sassuolo e Napoli si affrontano in u match dai contorni spettacolari: due squadre che propongono calcio puramente offensivo e con qualità cercheranno la vittoria.Sassuolo – De Zerbi schiera in porta Pegolo, mentre in difesa ci saranno Rogerio e Lirola terzini, con Ferrari e Peluso centrali. A centrocampo conferme per Boga e Locatelli con Duncan, mentre in attacco Di ...

Serie A Sassuolo - De Zerbi : «Dobbiamo fare punti contro ogni avversario» : Sassuolo, MO, - " Napoli ? Non solo li rispettiamo, ma sappiamo che sono tanto forti ". Così Roberto De Zerbi in conferenza stampa alla vigilia della gara con i partenopei: " Ripartire dall'attenzione ...

Serie A Sassuolo - differenziato per Marlon - Peluso e Sensi : Sassuolo - Seduta pomeridiana di allenamento per il Sassuolo , che prosegue la propria preparazione in vista al prossimo match di campionato, contro il Napoli . I neroverdi si sono allenati sul campo ...

Serie A Sassuolo - De Zerbi : «Abbiamo dato tutto»

Serie A Sassuolo - De Zerbi : «Orgoglioso della prestazione»

Serie A - Milan-Sassuolo 1-0 : autogol Lirola - sorpasso all'Inter