Serie A | l' Inter batte 2-0 la Spal e si porta meno uno dal Milan Ok Torino e Atalanta

Serie A - Inter-Spal 2-0 : Politano e Gagliardini rispondono al Milan : ... Semplici Arbitro : Calvarese Marcatori : 22' st Politano, 33' st Gagliardini Ammoniti : Gagliardini, Joao Mario, Ranocchia, I,, Missiroli, Petagna, Valoti, Felipe, Vicari, S, Espulsi : - LA CRONACA ...

Risultati Serie A 27ª Giornata – Torino - doppio ‘Gallo’ per l’Europa : vittorie per Inter e Atalanta : La doppietta del ‘Gallo’ Belotti trascina il Torino in zona Europa, vittorie per Inter e Atalanta: i Risultati dei match del pomeriggio della 27ª Giornata di Serie A Dopo il successo del Bologna sul Cagliari nel lunch match, la 27ª Giornata di Serie A prosegue con un tris di match dai verdetti davvero Interessanti. L’unica big a scendere in campo è l’Inter, impegnata contro la Spal al Meazza. Nerazzurri che, dopo un primo tempo ...

Serie A - 27° turno : bene Inter e Atalanta : 17.00 Politano e Gagliardini firmano il successo dell'Inter. L'Atalanta sbanca Marassi con Zapata e Gosens.Doppio Belotti nella rimonta del Toro a Frosinone. JUVENTUS-UDINESE (ven) 4-1 PARMA-GENOA (sab) 1-0 CHIEVO-MILAN (sab) 1-2 BOLOGNA-CAGLIARI 2-0 FROSINONE-TORINO 1-2 Inter-SPAL 2-0 SAMPDORIA-Atalanta 1-2 SASSUOLO-NAPOLI ore 18 FIORENTINA-LAZIO ore 20.30 ROMA-EMPOLI lunedì ore ...

Serie A - 27^ giornata - diretta live : nuovo vantaggio Atalanta con Gosens - raddoppia l’Inter con Gagliardini : 1/50 Paola Garbuio/LaPresse ...

Serie A - 27^ giornata - diretta live : all’intervallo è 1-0 tra Bologna e Cagliari : 1/50 Paola Garbuio/LaPresse ...

Probabili formazioni Inter Spal/ Quote : Handanovic contro Viviano - Serie A - : Probabili formazioni Inter Spal: Quote, le ultime notizie su moduli e titolari per la partita della 27giornata di Serie A a San Siro, oggi 10 marzo,.

Serie A - l'Inter festeggia il 111° compleanno : Siamo nati così, fratelli del mondo. Una vocazione internazionale che ci ha accompagnato, non solo nel nome, da quella sera al Ristorante L'Orologio, a Milano, fino ad oggi. Da quel giorno abbiamo ...

Serie A - Milan e Inter entrambe vincenti prima del derby. Fiorentina-Lazio : quote in bilico ma i biancocelesti sono avanti a 2.50 su Sisal Matchpoint : Il Milan, dopo aver conquistato il terzo posto, va a Verona dove trova il Chievo sempre più vicino alla retrocessione. I rossoneri sono imbattuti da 9 gare consecutive e la trasferta veronese dovrebbe allungare a 10 la striscia positiva. I bookmaker di Sisal Matchpoint assegnano la vittoria agli uomini di Gattuso, a 1.57, difficile il successo dei gialloblù, a 6.00, il pareggio si gioca a 4.00. Piatek è a secco da due gare ma proprio ...

Il silenzio dell'acqua - Giorgio Pasotti a Blogo : "Andrea Baldini vivrà un conflitto interiore lacerante. L'acqua è il tratto distintivo della Serie" (Video) : Giorgio Pasotti è il protagonista de Il silenzio delL'acqua, la nuova serie di Canale 5 che andrà in onda a partire da stasera, venerdì 8 marzo 2019, in prima serata.L'attore bergamasco interpreterà il ruolo di Andrea Baldini, vicequestore di Castel Marciano, piccolo paese nei pressi di Trieste, sconvolto dalla misteriosa sparizione di Laura Mancini, una ragazza di 16 anni. Andrea Baldini si ritroverà costretto a lavorare insieme a Luisa ...

Biglietti Inter-SPAL - come acquistare i tickets per la 27ma giornata di Serie A di calcio : Domenica 10 marzo alle ore 15.00 si giocherà Inter-SPAL, sfida valida per la 27ma giornata di Serie A. Allo stadio San Siro andrà in scena una partita fondamentale per i nerazzurri, che dopo la sconfitta 2-1 contro il Cagliari, non potranno permettersi altri passi falsi e dovranno per forza conquistare i tre punti per mantenere a distanza le rivali dirette nella zona Champions League. Nella gara d’andata l’Inter si impose per 2-1 grazie ad una ...

Calcio - Serie A : addio San Siro? Milan e Inter pensano al nuovo stadio : Milan ed Inter dicono addio a San Siro? Dai quotidiani in edicola oggi sembra proprio che i due club Milanesi abbiano ormai deciso di costruire un nuovo stadio, vicino comunque a quello vecchio, che verrebbe a quel punto demolito. Secondo quanto riportato da Tuttosport, il Milan, nella figura del suo Amministratore Delegato, Ivan Gazidis, avrebbe già pronto il progetto e sta solo aspettando la risposta dell’Inter, che pare comunque essere ...

Il nome della rosa - la recensione della Serie tv : un nuovo adattamento dal respiro internazionale : ... l'attore è credibile e magnetico nei panni di Guglielmo da Baskerville, uomo di fede che si affida alla scienza, capace di mettere in scena la sua intelligenza, lo spirito d'osservazione e l'essere ...

Il Nome della Rosa - La Serie TV : Il giovane Adso è interpretato da Damian Hardung : Chi è il giovane attore tedesco che affianca John Turturro nell'attesa versione televisiva del romanzo capolavoro di Umberto Eco?