Real | torna il sorriso | poker del riscatto in campionato

Tav : domani le madamin tornano in piazza a Torino per dire sì a Realizzazione opera : Questo continuo rinviare per prendere tempo sulla questione Tav non è uno spettacolo dignitoso per noi italiani agli occhi del mondo - scrivono le donne in arancione in una nota - . La Tav non è il ...

Real Madrid - Fabio Capello spiega i motivi della crisi : 'Mourinho? Potrebbe tornare' : Il futuro? Florentino ha sempre detto che Mourinho è il miglior allenatore del mondo e lo ha mandato via malvolentieri, quindi ci sta tutto di richiamarlo". Capello: "Ko del Real una motivazione in ...

«Lucky Ladies» : torna il Reality tv - nel cast anche Noemi Letizia : Le donne di Napoli? Ma che bella invenzione, cantava Francesco Buccini in uno dei suoi pezzi più celebri. E vien da pensare che quella del cantautore genovese sia un'opinione...

Fine dell’epoca Real : l’Ajax è tornato grande. Avanti anche il Tottenham : E’ una delle notti peggiori della storia del Real Madrid. Gli spagnoli cadono sotto i colpi di un Ajax tornato

Mourinho strizza l’occhio al Real Madrid : “non avrei nessun problema a ritornare” : Mourinho ed il suo possibile ritorno al Real Madrid, l’allenatore portoghese non esclude la possibilità di tornare a sedere sulla panchina dei Blancos “Una delle miei migliori sensazioni nel mondo del calcio è essere tornato al Chelsea, quando ti chiamano una seconda volta significa che sanno quanto sei bravo, è una bella sensazione”. Così José Mourinho parla del suo possibile ritorno al Real Madrid ai microfoni di Bein ...

Mourinho : «Non avrei problemi a tornare al Real Madrid» : Il Real il club più iconico del mondo, hanno vinto 13 Champions ". EL DORADO CHAMPIONS - Quel che il Real ha fatto negli ultimi anni, quattro finali vinte nelle ultime cinque stagioni, ha detto ...

Mourinho apre al Real : “Non avrei problemi a tornare” : "Il Real Madrid? Non avrei problemi a tornare. E' sempre motivo di grande orgoglio sapere che un grande club nel quale sei già stato pensi ancora a te". Parola di José Mourinho a BEIn Sport, la tivu per la quale lavora dopo l'esonero dallo United. Mourinho risponde così a una provocazione dell'ex presidente Ramon Calderon per il quale il club madridista medita di richiamare Mou, alla guida del Real dal 2010 al 2013 vincendo uno scudetto e tre ...

Futuro al Real Madrid - Mourinho non chiude assolutamente le porte : “tornare sarebbe una bella sensazione” : L’allenatore portoghese ha parlato di un suo possibile ritorno al Real Madrid, non chiudendo assolutamente le porte a questa eventualità Un ritorno al Real Madrid non è affatto utopia per José Mourinho che, interrogato su questa eventualità, non ha chiuso assolutamente la porta. Intervenuto alla rete tv beINSports, l’ex Chelsea ha parlato di vari argomenti, sottolineando che tornare in un club in cui si è già stati per lui ha ...

Real Madrid - Mourinho apre : "Nessun problema a tornare lì" : Nostalgia, nostalgia canaglia. José Mourinho non nasconde la grande voglia di tornare in panchina, magari in un club già allenato. Adesso fa l'occhiolino al Real Madrid, la squadra lasciata in maniera ...

Mourinho : 'Tornare al Real Madrid? Ne sarei lusingato - ma non ne so niente' : "Real? Certo, ne sarei lusingato, ma al momento non ne so niente". Sono passati tre mesi dall'esonero del Manchester United, e José Mourinho non vede l'ora di tornare in panchina. In una lunga ...

A Cesaproba di MonteReale torna il carnevale. Carri e balli per spezzare la routine quotidiana : A seguire spettacoli di arte varia e allegre sorprese, alle 19.30 morte di Re carnevale. La festa continuerà presso la sede dell'associazione culturale "Cesaproba 96" con dolci di carnevale e gradite ...

Ecco come Lego è tornata a crescere con film - videogame e Realtà aumentata : Lego (Getty Images) La diversificazione premia, parola di Lego. La storica azienda danese, che dal 1932 produce i mattoncini più famosi al mondo, ha presentato il bilancio annuale del 2018, evidenziando una crescita netta di utili e fatturato rispetto al passato. Nonostante l’anno da poco concluso abbia visto non pochi problemi per quanto riguarda il mondo dei giocattoli, con la crisi che ha colpito storiche catene come Toys’R’Us e una ...

Lego torna a crescere : +3 - 5% a 1 - 1 miliardi l'utile 2018. E punta sulla Realtà aumentata : Attivando una app sullo smartphone è possibile rivelare un mondo altrimenti invisibile ad occhio nudo: le scene del gioco fisico si animano mostrando i fantasmi nascosti all'interno delle costruzioni.

PoggioReale - torna l'incubo sovraffollamento : Una politica di sola repressione e la galera senza speranza servono solo ad avvelenare il clima e ad alimentare odio e rancore nella società. Ma ancora di più all'interno delle prigioni. E chi semina ...