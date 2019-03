bologna.repubblica

(Di domenica 10 marzo 2019) Inizia l'bolognese, non solo nel meteo ma anche nel cartellone di2019. Chiuso il bando del Comune, sono stati presentati 208 progetti, lo scorso anno erano stati 162,. Tante ...

CatelliRossella : L'estate rock a Bologna Ma per il BOtanique sarà l'ultima volta - Nutizieri : L'estate rock a Bologna. Ma per il BOtanique sarà l'ultima volta - rep_bologna : L'estate rock a Bologna. Ma per il BOtanique sarà l'ultima volta [news aggiornata alle 09:14] -