Lea Michele e Zandy Reich si sono sposati | Darren Criss presente alla cerimonia

(Di domenica 10 marzo 2019)Leasi. Per l'ex ugola d'oro di Glee e l'amata dolce metà di Cory Monteith, è arrivato il momento di voltare pagina e non solo per via del fidanzamento ufficiale annunciato via social nelle scorse settimane ma perché il matrimonio si è già tenuto. A riportare la notizia in esclusiva è People che ha pubblicato una foto dei neo sposi riportando anche le prime dichiarazioni a caldo degli sposi e di coloro che hanno preso parte.Leasisabato sera con unaintima e romantica nel nord della Californiapresenza di amici e parenti ma anche di. L'amico di sempre di Leanon poteva non esseresoprattutto dopo quello che i due hanno condiviso in questi anni sin dal loro primo incontro sul set di Glee.La coppia ha condiviso una foto con People ...

