Le mani dell' ostetrica fermate dal dolore generano vita nelle opere d' arte in argilla

Domani al cinema Grillo a Mazara "INIZIA ORA 2.0" evento a sostegno della candidatura a sindaco di Salvatore Quinci. : Come formare una generazione di creatori digitali", con il quale illustrerà la sua idea di un mondo in cui le politiche pubbliche possano sfruttare al meglio la rivoluzione digitale per educare, ...

Il vantaggio della scelta di legarsi le mani in anticipo : Nei i prossimi mesi la rotta della politica monetaria europea non cambia, ma la velocità sì. Ma soprattutto: non cambia lo stile di navigazione: la Banca centrale europea continua ad...

Smog Mantova : da domani revoca delle misure temporanee : Da domani, domenica 10 marzo, saranno revocate le misure temporanee di primo e secondo livello nel Comune di Mantova. Il rientro dei valori di PM10 entro i 50 microgrammi per metro cubo per il secondo giorno consecutivo comporta la revoca delle disposizioni previste. Nella giornata di ieri in tutta la Lombardia le medie di rilevamento del PM10 sono rimaste sotto la soglia prevista. L'articolo Smog Mantova: da domani revoca delle misure ...

Rifiuti - l'export milionario della monnezza Italia-Romania per bruciare a costo zero. Tra infiltrazioni criminali e affari d'oro : Un terreno fertile per le scorribande degli attori che popolano il variegato mondo del traffico illecito dei Rifiuti in Europa . I carichi irregolari dall'Italia Costanza è il punto di arrivo dei ...

Rifiuti - l’export milionario della monnezza Italia-Romania per bruciare a costo zero. Tra infiltrazioni criminali e affari d’oro : Di Cecilia Anesi, Cecilia Ferrara, Luca Rinaldi bruciare Rifiuti a costo zero, evitare discariche e guadagnarci pure. È la strategia waste to energy che da una dozzina d’anni fornisce Rifiuti ai cementifici. Questi intanto risparmiano su carbone e petrolio e vengono pure pagati. Sulla carta la soluzione perfetta ad uno dei maggiori problemi di quest’epoca e particolarmente caldo in Italia: lo smaltimento dei Rifiuti. Chi difende questa pratica ...

Domani i funerali dell’attore palermitano Pino Caruso : Pino Caruso è tornato alla casa del Padre. L’attore simbolo di Palermo aveva 84 anni. E’ venuto a mancare nella

Salerno - domani al Teatro delle Arti in scena lo spettacolo "La Storia d'Ita - g - lia" : «Grazie a Gianluca Tortora torno a Salerno " dice la Monetti che da quattro anni autoproduce i suoi spettacoli - l'ultima volta era il 2016. Fui ospite al Nuovo con Ti amo, sei perfetto, ora cambia".

Gubbio : domani intitolazione della via a Guido Bonarelli : Interverranno al convegno Guido Bonarelli jr., Archivio scientifico Guido Bonarelli, sul tema 'Una passione per la vita, una vita per la scienza', Walter Alvarez, University of California, Berkeley, -...

Il bollettino meteo della Protezione Civile per domani - Sabato 9 Marzo : Nella giornata di domani avremo un ritorno a condizioni di stabilità su tutta la penisola italiana. Ampio soleggiamento sulle regioni centro-meridionali. Ecco il bollettino meteo della Protezione...

Soliti Ignoti : ecco le identità vip dello speciale di domani contro C’è Posta (con la Littizzetto) : Amadeus In attesa di Ballando con le Stelle, tocca ai Soliti Ignoti coprire il vuoto lasciato dal talent danzante, la cui partenza è slittata al 30 marzo (qui il cast in anteprima). domani sera l’appuntamento con Amadeus si allunga intitolandosi “Soliti Ignoti – Special Vip” . Il programma avrà come ospiti, nel ruolo di identità da svelare, Lino Banfi, Gigi D’Alessio, Claudio Amendola, Gabriella Pession, Diana Del Bufalo e Massimo ...

Uma Thurman ospite d'onore a Series mania - festival della tv in Francia : La musa di Quentin Tarantino, Uma Thurman, si è lasciata di nuovo conquistare dal fascino delle serie tv. Ecco perché uno dei festival più prestigiosi d'Europa legati al piccolo schermo le ha ...

Prandelli : “Dobbiamo tornare a fare gol - a partire da domani” : Alla vigilia della partita tra Parma e Genoa, ecco le parole del tecnico rossoblu, Cesare Prandelli. Il mister, in conferenza con due calciatrici del Genoa Femminile under 17, Giada Abate e Arianna Giupponi, inizia parlando della festa delle donne: “Ogni giorno dovrebbe essere 8 marzo. Le donne sono il traino della vita. Penso alle mamme e alla loro importanza a tutti i livelli della società. Sono molto felice di avere oggi qui di ...

Torino - tensione alla manifestazione femminista di Non una di meno : il corteo sfonda il cordone della polizia : “Dopo pochi metri dalla partenza della manifestazione la polizia ci ha bloccati senza ragione su via Garibaldi impedendoci di proseguire”. Lo scrive su Facebook il gruppo di Non una di meno di Torino, allegando un video della manifestazione di questa mattina in occasione dello sciopero femminista dell’otto marzo. Il corteo si è trovato davanti gli agenti in assetto antisommosa, ma dopo qualche momento di tensione è riuscito a ...