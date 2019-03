ePrix Hong Kong | Bird penalizzato | vince Lotterer

ePrix Hong Kong - Bird conquista la vittoria : Una lotta a due, mai messa in dubbio. Lotterer- Bird è la partita che va in scena nell' ePrix di Hong Kong , con un finale ad alta tensione. Vince l'inglese di Envision Virgin Racing sotto la bandiera, ...

Formula E - Domenica si corre l'ePrix di Hong Kong : Questo fine settimana, la Formula E torna in scena con il quinto appuntamento stagionale: lePrix di Hong Kong. Una pietra miliare per la categoria full electric che raggiunge il cinquantesimo ePrix della sua giovane ma già molto interessante - storia.La situazione in classifica. Si arriva in Asia con una situazione di equilibrio assoluto, avendo avuto quattro vincitori diversi nelle prime quattro tappe del campionato. Al comando della ...