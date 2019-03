Arbitro aggredito a calci e pugni | ecco nome e dettagli

calcioweb.eu

(Di domenica 10 marzo 2019) L’19enne Tiziano Albore, sabato scorso a Bari nel campo della Montagnola, alla fine della gara del campionato allievi provinciali fra Levante 2008 Bitritto e Virtus Palese, è stato. Un altro vergognoso episodio per ilo italiano. Il presidente della sezione arbitrale di Bari, Nicola Flavia, commenta così l’episodio: “Confidiamo nel rigore della giustizia sportiva affinché tutti i colpevoli, nessuno escluso, vengano sanzionati in maniera adeguata e senza sconti. Di intesa con il presidente nazionale Marcello Nicchi procederemo per via penale affinché tesserati e non vengano assicurati alla giustizia e tenuti lontano dal mondo delo, che non fa per loro“.L'articolooWeb.

