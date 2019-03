Truffa Bancomat Unicredit | carte di credito clonate | come evitare

termometropolitico

(Di sabato 9 marzo 2019)diUn vecchio e semplice “trucco” minaccia ancora una volta i conti correnti degli italiani;difendersi? Con un altrettanto vecchia e semplice accortezza.: attenzione al prelievo Da un punto all’altro dello Stivale, sono tornate a emergere delle segnalazioni riguardanti l’ormai nota ai piùdel. Essa non consiste in niente di più che nel posizionamento da parte dei criminali di una piccola videocamera sugli sportelli automatici per i prelievi posizionati presso banche e Poste. Naturalmente questa piccola videocamera viene accuratamente nascosta in una delle fessure delin modo da riprendere le dita di chi digita il proprio Pin al momento di prelevare del denaro.Una volta registrato il codice, i malviventi avranno gioco facile a clonare la carta di ...

