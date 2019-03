Tav | Conte trova la scappatoia con una lettera a Telt | bandi rinviati | sì a inviti per

Tav - il «trucco» giuridico di Conte che mette d’accordo Salvini e Di Maio : Una lettera è stata inviata da Palazzo Chigi alla Telt per autorizzare l'approvazione di avvisi per i 2,3 miliardi di lavori del tunnel di base della Tav con la clausola di dissolvenza che sarà motivata dall'avvio della procedura di revisione del trattato italo-francese...

Tav - via a manifestazioni di interesse. Conte : discuteremo con la Francia. Salvini : farò di tutto perché si faccia : Lo scontro tra Lega e Movimento 5 stelle sulla Tav non si placa. Telt, la società incaricata della realizzazione della linea ferroviaria Torino-Lione, rinvia i bandi di gara, come chiesto...