Tav | con gli avvisi e gli “inviti a presentare candidature” si parte e non

Tav - il «trucco» giuridico di Conte che mette d’accordo Salvini-Di Maio : Una lettera è stata inviata da Palazzo Chigi alla Telt per autorizzare l'approvazione di avvisi per i 2,3 miliardi di lavori del tunnel di base della Tav con la clausola di dissolvenza che sarà motivata dall'avvio della procedura di revisione del trattato italo-francese...

Tav - rinvio bandi a dopo Europee. Lunedì solo avis de marchés. Conte : “Soprassediamo” : Si va verso un rinvio per i bandi dei lavori per la Tav, a dopo le elezioni Europee. Lunedì al consiglio di amministrazione della Telt (l'azienda Tunnel Euralpin Lyon Turin, di proprietà al 50% dello Stato francese e al 50% delle Ferrovie dello Stato Italiane) si darà il via libera solo alla pubblicazione degli "avis de marchés", cioè gli inviti alle imprese a presentare le proprie candidature. E' quanto afferma la società Telt nella sua ...

Tav - Salvini e Di Maio : vincono italiani : "Oggi abbiamo ottenuto un grande successo, il rispetto del contratto di governo-commenta Di Maio-Non è il successo di una parte politica, ma degli italiani". E ringrazia Conte "per il lavoro fatto". ...

Tav - Di Maio a Salvini : basta folklore ora avanti con responsabilità : "Dobbiamo andare avanti con grande senso di responsabilità. Non si può pensare di continuare con la narrazione della crisi". Lo dice Luigi Di Maio, facendo riferimento, in una diretta Facebook, alle ...

Tav - Salvini e Di Maio : vincono italiani : "Oggi abbiamo ottenuto un grande successo, il rispetto del contratto di governo-commenta Di Maio-Non è il successo di una parte politica, ma degli italiani". E ringrazia Conte "per il lavoro fatto". ...

Tav - Palazzo Chigi : i bandi slittano. Conte : il governo ridiscuterà il progetto | : Lettera dell’Esecutivo a Telt. Fico: «Il no all’opera è una battaglia identitaria dell’M5S». Salvini: «Nessuna crisi di governo»

Tav - Salvini e Di Maio : vincono italiani : 17.57 "Non c'è nessuno che vince o che perde, la Lega governa perché vincano gli italiani". Lo afferma il vicepremier Salvini commentando la vicenda Tav. "Oggi abbiamo ottenuto un grande successo, il rispetto del contratto di governo-commenta Di Maio-Non è il successo di una parte politica, ma degli italiani". E ringrazia Conte "per il lavoro fatto". L'analisi sulla Tav,ricorda, "ha più costi che benefici".Non potevamo permettere che lunedì ...

Cosa dice la lettera del premier Conte che blocca la Tav : Il premier chiede di "astenersi da attività" che vincolino lo Stato, senza però perdere i fondi Ue. "I gruppi di potere non ci condizionano". La società risponde: "La pubblicazione relativa ai lavori principali è stata fermata, ma un nuovo rinvio oltre il mese di marzo comporterebbe la riduzione dei 300 milioni di fondi Ue".Continua a leggere

Tav - Telt : "Con rinvio bandi oltre marzo taglio fondi di 300 milioni" : "A nome del Consiglio di amministrazione -prosegue il documento- consapevoli della delicatezza di tale decisione e della sua importanza politica, confermiamo quanto già proposto nelle lettere ...

Tav - la Telt risponde a Conte : 'Rinviamo i bandi - ma rischiamo di perdere 300 milioni di euro' : ... 'A nome del Consiglio di amministrazione - prosegue il documento - consapevoli della delicatezza di tale decisione e della sua importanza politica, confermiamo quanto già proposto nelle lettere ...

Tav - Conte annuncia il rinvio dei bandi di gara. Di Maio : crisi risolta : La lunga telenovela sulla Tav si arricchisce di un nuovo episodio. Il presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, ha annunciato il rinvio dei bandi sulla costruzione dell'opera. Con un lungo messaggio ...

Tav : non bandi - ma avvisi con 'inviti a presentare candidature' - per partire e non perdere i fondi Ue : Ed esponenti M5S - tra cui la viceministro all'Economia Laura Castelli - cantano vittoria, precisando che i bandi partiranno fra sei mesi. Palazzo Chigi, nella lettera a Telt, invita comunque a '...

La rivelazione di Venditti : 'STavo per morire - sono felice di essere con voi' : "Ieri sera stavo per morire, un pezzo di carne non scendeva giù e il nostro maestro delle luci Max Tommasino mi ha salvato con la manovra di Heimlich. Ora ho dolore al costato ma sono felice di essere ...

Tav - la Telt risponde a Conte : "Rinviamo i bandi - ma rischiamo di perdere 300 milioni di euro" : Gli avvisi per le candidature ai bandi della Tav partiranno regolarmente lunedì 11 marzo, fatto salvo l'invito del governo italiano alla società italo-francese Telt a fermare i bandi principali per l'avvio del cantiere. Ma il pericolo ora è sui tempi, strettissimi, e il rischio di perdita dei finanz