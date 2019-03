Sousa-Bordeaux | c' è la firma

Paulo Sousa verso la panchina del Bordeaux : L’ex Fiorentina Paulo Sousa è pronto a tornare in corsa, è vicino al trasferimento in Ligue 1. Dopo l’esperienza in Cina, secondo “L’Equipe”, sarebbe la prima scelta del Bordeaux per sostituire Ricardo Gomes, il brasiliano è stato sollevato dall’incarico nella giornata di ieri, fatale la sconfitta contro il Nantes con la classifica che adesso fa sempre più paura. L’intenzione del Bordeaux adesso ...

