Parkinson | diagnosi precoce 5-7 anni prima grazie ad un guanto hi-tech

Diagnosi precoce del Parkinson : sensori indossabili e intelligenza artificiale - sviluppato dispositivo che individua la malattia in anticipo : Dimostrare la possibilità di diagnosticare precoce mente la malattia di Parkinson , attraverso un metodo non invasivo che, grazie a sensori indossabili e tecnologie di intelligenza artificiale , può individua re l’insorgere della malattia fino a 5-7 anni prima di quanto avvenga adesso. Sono questi i risultati ottenuti da uno studio coordinato da un gruppo di ricercatori dell’Istituto di BioRobotica della Scuola Superiore Sant’Anna, guidato dal ...

Parkinson - risonanza magnetica neuromelanina conferma la diagnosi : Roma, 19 feb., askanews, - In un recente studio del gruppo dell'Istituto di tecnologie biomediche del Consiglio nazionale delle ricerche, Cnr-Itb, di Segrate-Milano coordinato da Luigi Zecca e Fabio ...

La risonanza magnetica della neuromelanina può confermare la diagnosi di Parkinson : In un recente studio del gruppo dell’Istituto di tecnologie biomediche del Consiglio nazionale delle ricerche (Cnr-Itb) di Segrate-Milano coordinato da Luigi Zecca e Fabio Zucca, frutto di una collaborazione con il Department of Psychiatry Columbia University Medical Center, New York, NY (coordinato da Guillermo Horga e Clifford Cassidy), è stato dimostrato su sezioni del cervello umano che la riduzione del contrasto nelle immagini di risonanza ...