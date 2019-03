ilgiornale

(Di sabato 9 marzo 2019) Molti agenti di polizia, per prevenirepretestuose ed evitare di finire sotto inchiesta per accuse montate ad arte, esasperati da processi che finiscono sempre più a favore del delinquente e sempre meno del poliziotto, stanno acquistando delle bodycam, ovvero vere e proprieda mettere sullae da utilizzare ogni volta che svolgono servizio in manifestazioni dove appare elevato ildi scontri.In realtà l'amministrazione ha già dato il suo ok all'opposizione di apparecchi per la registrazione, ma la burocrazia è nemica del presto e bene e finché le apparecchiature ufficiali non saranno acquistate e quindi consegnate alle forze dell'ordine, non sarà possibile filmare. L'esasperazione, però, ha raggiunto tali livelli che diversi agenti stanno spendendo di tasca propria per comprare bodycam da utilizzare in servizio, rischiando teoricamente anche sanzioni ...

simonabonafe : #Salvini chiede un decreto per rimandare l'obbligo vaccinale. In un momento in cui purtroppo aumentano i casi di… - raffaellamucci1 : RT @ilgiornale: 'Noi a rischio denunce'. E i poliziotti si comprano le telecamere da divisa - ilgiornale : 'Noi a rischio denunce'. E i poliziotti si comprano le telecamere da divisa -