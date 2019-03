Incidente Marostica | amputata parte di una gamba al bimbo di 14 mesi

tg24.sky

(Di sabato 9 marzo 2019) Le condizioni del piccolo sono ancora critiche. L'uomo di 58 anni che ha causato l'in stato di ubriachezza, mentre stava tornando a casa dal lavoro, è stato arrestato nella notte. Deve ...

TgrVeneto : #incidente di #Marostica. Le reazioni degli abitanti dopo la tragedia al parco giochi, dove un camionista ubriaco h… - acord1410 : Marostica. Non sempre il cattivo è il albanese e non sempre il Santo è santo. - fantaliz : RT @TgrVeneto: Per il bimbo di #Marostica parziale amputazione della gamba. Arrestato il #camionista . Aveva un tasso superiore a 1,5 g/l.… -