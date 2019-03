Doppietta millennial Kean | Juve travolge Udinese

ilfogliettone

(Di sabato 9 marzo 2019) La lunga attesa della rivincita di Champions contro l'Atletico Madrid e' stata ingannata dallantus con una schiacciante vittoria (4-1) sull', avversaria fin troppo morbida.di, classe 2000 con grandi potenzialita' gia' emerse quando era ancora piu' giovane, reti di Emre Can e Matuidi, nella serata con molti big bianconeri in panchina, a partire da Ronaldo (ma anche Chiellini, Dybala, Mandzukic, e Bonucci ma solo fino al 25' quando e' stato costretto a entrare dal forfait di Barzagli).conunica vera punta, dietro di lui Bernardeschi e una linea di centrocampo a 5, con Bentancur centrale. La serata di adrenalina all'Allianz Stadium sara' un'altra, martedi' prossimo, appuntamento con il tentativo di rimonta all'Atletico Madrid, e con l'bisognava accontentarsi.Friulani almeno in teoria alla caccia di un punticino insperato per muovere un po' ...

