Calcio turco | immagini schock | i tifosi del Fenerbache danno la carica ai giocatori in un

Calciomercato Besiktas : Lemos è vicino al club turco : Besiktas: il difensore Lemos è ad un passo dal Besiktas. Al Sassuolo, invece, è arrivo un difensore centrale dall’Alanyaspor.Calciomercato Besiktas, Lemos/ Potrebbe concludersi dopo una sola stagione nel campionato di Serie A l’avventura del difensore uruguaiano Mauricio Lemos (23). Come riporta ‘Sky Sport’, per il classe 1995 di proprietà del Las Palmas e attualmente in prestito al Sassuolo, sarebbe arrivata ...

Istanbul Basaksehir tra pregiudizi - accuse fondate e successi sportivi. “La verità è che sta rivoluzionando il Calcio turco” : Non piacciono a nessuno, ma sono in testa al campionato turco e non sembrano volersi fermare. Sono odiati da tutti perché sono diversi da tutti: non hanno una tifoseria calda, come nella miglior tradizione anatolica, nessun esplicito impegno socio-politico e una società che non si regge sull’azionariato popolare. Per questo l’Istanbul Basaksehir è così odiato. E lo è ancora di più oggi che è lanciato verso un’impresa storica: rompere il dominio ...

Calciomercato Milan – I soldi arrivano dal Trabzonspor : il club turco paga i 12 milioni arretrati per gli acquisti di Kucka e Sosa : Dopo la doppia sollecitazione della Fifa, nonchè la possibilità di un blocco al mercato, il Trabzonspor ha pagato i 12 milioni che doveva al Milan per gli acquisti di Kucka e Sosa Il Milan ha bisogno di operare sul mercato di riparazione di gennaio per far fronte alla grande mole di infortuni, nonchè a qualche buco strutturale della rosa, in vista della seconda metà di stagione. Per farlo però, i rossoneri devono stare molto attenti ai ...