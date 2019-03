A che punto è il braccio di ferro tra Di Maio e Salvini sulla Tav

Sondaggi politici Demos : ruolo della donna - a che punto siamo? : Sondaggi politici Demos: ruolo della donna, a che punto siamo? Come ogni anno l’8 marzo si festeggiano le donne. Come ogni anno in questa giornata si fa il punto della situazione sulla disparità di genere. E i dati non sempre sono confortanti. Basta dare un’occhiata a quelli riportati dal Global Gender Gap Index, che misura il livello di parità raggiunto in tutti i Paesi del mondo. Da quando è stato inserito questo indice (anno ...

Gender Pay Gap - ecco cos'è e a che punto siamo in Italia - Sky TG24 - : Si tratta della discriminazione salariale di genere, ovvero la differenza tra la retribuzione di uomini e donne. In Italia è poco superiore al 5% se si considera il salario lordo orario a parità di ...

Donne - a che punto sono i nostri diritti? : È la giornata internazionale della donna. Ma c’è davvero qualcosa da festeggiare? Solo ieri, due Donne sono state uccise a poche ore di distanza, a Napoli e a Messina, rispettivamente dal marito e dal fidanzato. E, come ha rilevato un’analisi della World Bank, che valuta la discriminazione di genere in 187 Paesi, in base a 35 indicatori, solo sei nazioni hanno raggiunto l’equità di genere, e sono Belgio, Danimarca, Francia, Lettonia, Lussemburgo ...

Tancredi Palmeri : 'Il punto è che la Juventus trema alle fondamenta' : Nel mondo calcistico italiano ultimamente serpeggiano diversi malumori. Sulla vicenda allegri-Juve è intervenuto il giornalista Tancredi Palmeri nell'intervista rilasciata a Tuttomercatoweb. Il caso allegri Il rapporto tra allegri e la dirigenza della Continassa in questi ultimi anni è stato sempre sereno e pacifico, ma dopo la sconfitta rimediata al Wanda Metropolitano questo sembra essersi irrimediabilmente incrinato. Dopo la debacle con ...

Sci alpino - Federica Brignone : “Punto ad ottenere il massimo per giocarmi il podio”; Sofia Goggia : “Voglio migliorare anche in gigante” : Dopo la cancellazione di tutto il weekend a Rosa Khutor (Russia), la Coppa del Mondo femminile di sci alpino fa rotta verso la Repubblica Ceca in quel di Spindleruv Mlyn, per un fine settimana dedicato completamente alle prove tecniche, con venerdì un gigante e sabato uno slalom. Si torna a gareggiare in questa località addirittura dopo otto anni: nel 2011 ci furono le vittorie di Viktoria Rebensburg in gigante e di Marlies Schild tra i rapid ...

Sci alpino - Federica Brignone : “Punto ad ottenere il massimo per giocarmi il podio”; Sofia Goggia : “Voglio migliorare anche in gigante” : Dopo la cancellazione di tutto il weekend a Rosa Khutor (Russia), la Coppa del Mondo femminile di sci alpino fa rotta verso la Repubblica Ceca in quel di Spindleruv Mlyn, per un fine settimana dedicato completamente alle prove tecniche, con venerdì un gigante e sabato uno slalom. Si torna a gareggiare in questa località addirittura dopo otto anni: nel 2011 ci furono le vittorie di Viktoria Rebensburg in gigante e di Marlies Schild tra i rapid ...

Mondiali di Biathlon - inaugurato il punto di ritrovo ‘Antholz House’ : presenti anche gli azzurri : Gli azzurri all’inaugurazione di “Antholz House”, punto di ritrovo dei Mondiali di Oestersund La squadra italiana al gran completo ha partecipato all’inaugurazione di “Antholz House” di Oestersund, l’accogliente struttura predisposta dal Comitato Organizzatore dei Mondiali 2020 che si terranno proprio nella località altoatesina dal 12 al 23 febbraio prossimo. Un’ampia area situata nella zona ...

L'indice del settore telecomunicazioni dà qualche segnale positivo - +0 - 50% - - telecom Italia mostra qualche piccolo spunto positivo : Senza slanci il comparto telecomunicazioni in Italia che si porta poco sopra i livelli precedenti, evidenziando un andamento analogo all' indice dei giganti europei delle telecomunicazioni , che ...

Fiere : a Italia Legno Energia il punto su filiera biomasse termiche : Arezzo, 6 mar. (LabItalia) - Ha un giro d’affari annuo di 4 miliardi di euro, conta 32mila occupa[...]

Uomini e Donne - Rocco a Gemma : "Se arriviamo al punto di non ritorno - giuro che non mi concedo io" : "A me sembravano limitate come tempo... abbastanza veloci..." Gemma si trova davanti Giorgio, entrata in studio per incontrare la dama che non sentiva comunque da una quindicina di giorni. E commenta così -ridimensionandole- le telefonate che ci sono state tra i due. prosegui la letturaUomini e Donne, Rocco a Gemma: "Se arriviamo al punto di non ritorno, giuro che non mi concedo io" pubblicato su Gossipblog.it 06 marzo 2019 14:58.

La connettività 5G arriverà anche sui notebook - a che punto è lo sviluppo : Dopo aver sentito tanto parlare di 5G in occasione del Mobile World Congress 2019, qualcuno avrà pensato che questa tecnologia riguarderà solo gli smartphone. Non è così, anche i PC potranno beneficiarne (soprattutto i notebook), una volta che le reti saranno attive. È un’opportunità che interessa soprattutto i professionisti che lavorano in movimento, e che necessitano di poter accedere a Internet anche in assenza di reti Wi-Fi. Gli ...

Michele Marinaccio. Dicòtomo-Punto rosso : Michele Marinaccio Dicòtomo – Punto rosso a cura di Roberta Melasecca 6 marzo 2019 ore 18.30 | 28 Piazza di Pietra Fine Art Gallery | Roma Fino al 26 marzo 2019 Il giorno 6 marzo 2019 alle ore 18.30 inaugura, presso gli spazi di 28 Piazza di Pietra Fine Art Gallery, la mostra Dicòtomo – Punto rosso di Michele Marinaccio a cura di Roberta Melasecca. In mostra una serie di lavori pittorici e fotografici, pensati specificatamente per ...

Quel punto di contatto che avvicina Zingaretti alla base dei 5 Stelle : Nicola Zingaretti vince le primarie democratiche, diviene segretario e consente al MoVimento 5 Stelle di aprire Quello che gli analisti chiamano " secondo forno".Un canale di dialogo aperto che consenta di triangolare con un'altra forza politica e di non prendere troppi impegni vincolanti con il partner ufficiale, che in questo caso sarebbe - almeno in relazione all'esecutivo - la Lega di Matteo Salvini. Di Maio ne ha approfittatto - si fa per ...

Mafia - 25 arresti a Trapani : c'è anche esponente del Pd - 'si era offerto come punto di riferimento delle cosche' - : Sono passati 13 anni da quando Paolo Ruggirello, big della politica trapanese arrestato oggi, fu eletto per la prima volta all'Assemblea regionale siciliana