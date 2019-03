Studenti | docenti e imprenditori si confrontano sulla sostenibilità

Istruzione - ricerca - lavoro e futuro : Studenti e docenti invitati a confrontarsi a Cuneo : Si discuterà su alcune domande fondamentali: che cosa faranno i giovani nel 2030? Quali nuove professioni vedranno la luce grazie al continuo progresso della scienza e della tecnologia? Quali ...

EU Code Week 2019 ai blocchi di partenza - ecco le istruzioni per l’uso dedicate a Studenti e docenti : Dal 5 al 20 ottobre 2019 si terrà l’edizione 2019 della EU Code Week, la settimana della programmazione voluta dalla Commissione Europea a partire dal 2013, per stimolare i ragazzi delle scuole comunitarie ad approcciare l’alfabetizzazione digitale e la programmazione in modo divertente e coinvolgente. Gli organizzatori possono già registrarsi e decidere a quali eventi partecipare, selezionandoli sulla mappa apposita. Sul ...

Registro elettronico classeviva spaggiari : Studenti e docenti - manuale in pdf : Registro elettronico classeviva spaggiari: studenti e docenti, manuale in pdf Come funziona il Registro elettronico Come funziona il Registro elettronico classeviva? Sono in molti tra i docenti (e genitori) a porsi questa domanda, soprattutto dopo la cessazione dell’utilizzo di Argo. Il Registro elettronico fa riferimento al DL n. 95/2012 convertito in Legge n. 135/2012, in cui si parla di “piano per la dematerializzazione delle procedure ...

Scuola - alt agli smartphone in classe per docenti e Studenti : ecco il Ddl Lega-Forza Italia : smartphone vietato ‘nei luoghi e negli orari dell’attività didattica’. Questo l’obiettivo delle due proposte di legge, una firmata da Giorgia Latini (Lega) e l’altra dall’ex ministro dell’Istruzione, Mariastella Gelmini (Fi). Il divieto di uso dello smartphone in classe varrà anche per gli insegnanti. Come riportato dal quotidiano economico ‘Il Sole 24 ore’ (numero di oggi, sabato 26 gennaio), le novità dovrebbero ...

Lega e FI : via il cellulare per docenti e Studenti |Il ministro Bussetti dice no : ok all'uso didattico : Il ministro dell'Istruzione, in quota leghista, non vede di buon occhio l'iniziativa bipartisan che prevede il “divieto di utilizzo del cellulare e di altri dispositivi elettronico-digitali nei luoghi e negli orari dell’attività didattica”.

