Roma | ultime ore caldissime | il retroscena sull’esonero di Di Francesco e la scelta di

Ultime Notizie Roma del 08-03-2019 ore 10 : 10 : Romadailynews radiogiornale una buona giornata dalla redazione da Francesco Vitale in studio il responsabile No solo coerente fa Luigi parlava i suoi Comunque non mi scandalizzo sempre lavorato per riavvicinare le posizioni devono partire i bandi per la TAV a me interessa quello lo ha detto il Ministro dell’Interno Matteo Salvini RTL commentando le parole del vice premier Di Maio che aveva definito il responsabile lo stesso Salvini dopo ...

Ultime Notizie Roma del 08-03-2019 ore 07 : 10 : Romadailynews radiogiornale venerdì 8 marzo Buongiorno da Francesco Vitale scintille Salvini Di Maio sulla Tav sono pronto ad andare fino in fondo avverte il Ministro dell’Interno minacciare una crisi di governo è un comportamento irresponsabile risponde l’altro vice premier Conte prime da parte sua forti dubbi sull’utilità dell’Opera e prende tempo la Francia Intanto si dice aperta una discussione tra partner predatori ...

Ultime Notizie Roma del 07-03-2019 ore 20 : 10 : Romadailynews radiogiornale Nuovo appuntamento con l’informazione Buonasera dalla redazione studio Ferrigno parliamo del reddito di cittadinanza risposta regioni Ministero del Lavoro sulle modifiche al Decreto né tu navigatori non abbiamo il testo che diamo invio dice il presidente della Liguria Toti n 2 della conferenza delle regioni che Mario deve dirci cosa vuol fare se vuole che scriviamo un parere a noi mandamento da venerdì hanno ...

Ultime Notizie Roma del 07-03-2019 ore 19 : 10 : Romadailynews radiogiornale appuntamento con informazioni Buonasera dalla redazione in studio Giulia Ferrigno non viene apertura la crescita da segni di sensibile rallentamento nelle ragione anche se le probabilità di recessione sono molto bassi a firma Mario Draghi che le misure prese dalla bici è finita un ottimo segno per la stabilità dei prezzi tappi perni per tutto il 2019 nuova serie di rifinanziamenti prima e tra le banche a più lungo ...

Ultime Notizie Roma del 07-03-2019 ore 18 : 10 : Romadailynews radiogiornale Buonasera dalla redazione in questo giovedì 7 marzo in studio Giuliano Ferrara il premier Giuseppe Conte ha convocato Palazzo Chigi Mario Virano direttore generale di tel te la società italo-francese incaricata di realizzare e poi gestire la torino-lione la TAV secondo quanto si è appreso l’incontro si è svolto oggi pomeriggio sul tavolo la decisione è tua nuovi bandi che va presa entro lunedì dopo la fumata ...

Ultime Notizie Roma del 07-03-2019 ore 17 : 10 : Romadailynews radiogiornale Buon pomeriggio dalla redazione nella studio Giuliano Ferrigno da segni di sensibile rallentamento nelle eurozona Anche se le probabilità di recessione Sono molto basse firma Mario Draghi che spiega le misure prese dalla BCE all’unanimità un ottimo segno per la stabilità dei prezzi taxi Terni per tutto il 2019 nuova serie di rifinanziamenti prima e tra le banche a più lungo termine da settembre 2019 a marzo ...

Ultime Notizie Roma del 07-03-2019 ore 16 : 10 : Romadailynews radiogiornale appuntamento con l’informazione Buon pomeriggio della redazione e Gabriella lo studio bici è in riunione in vista della pubblicazione delle previsioni macroeconomiche per l’area euro il presidente draghi interverrà in conferenza stampa tanto le borse europee rallentano con i dati sul PIL e l’occupazione nelle eurozona PIL più 0% Quarto trimestre Italia e Grecia Ultime occupazione più del 3% in meno ...

Ultime Notizie Roma del 07-03-2019 ore 15 : 10 : Romadailynews radiogiornale appuntamento con l’informazione Buon pomeriggio dalla redazione della luce in studio il governo non nasconde criticità attorno alla tav dopo il vertice di ieri sera del governo durato 5 ore nella notte che non ha individuato un accordo tra 5 Stelle e lega i primi fermi sul no all’opera i secondi per il sì è necessaria l’interlocuzione con gli altri soggetti che partecipano al progetto hanno detto ...

Ultime Notizie Roma del 07-03-2019 ore 12 : 10 : Romadailynews radiogiornale Un buongiorno dalla redazione appuntamento con l’informazione Gabriella Luigi in studio dopo il vertice di direzione a Palazzo Chigi tiene banco anche questa mattina Nel confronto sulla Tav che per il momento non ha portato ad alcuna decisione decisioni attese entro venerdì come promesso dal Presidente del Consiglio Giuseppe Conte manca però ancora una mediazione tra 5 Stelle e Lega del Carroccio edile no ...