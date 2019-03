ilfattoquotidiano

(Di venerdì 8 marzo 2019) “Un cellulare serve per telefonare e mandare sms. A che altro serve? Ci sono due persone che lavorano in Finlandia, una per me e una per Maurizio Costanzo, gli unici in Italia ad avere ancora quel telefono: il giorno che noi lasciamo il Nokia vengono licenziate, infatti le loro famiglie ci scrivono spesso per ringraziarci. La verità è che preferisco guardarmi intorno ed è una cosa che cerco di trasferire anche ai miei figli che invece guardano sistematicamente là dentro: è una forma di vampirizzazione”. Parole diche in una lunga intervista rilasciata al Corriere della Sera approfitta per parlare non solo del suo rapporto con ima anche di quello di sua, Sonia Bruganelli, spesso “attaccata” dagli haters perché accusata di ostentare lusso e benessere: “Sonia ha 13 anni meno di me e sa gestire la sua doppia anima, analogica e ...

italianaradio1 : Paolo Bonolis: “Mia moglie sui social? A me non interessano, lei si diverte. Provoca e trova un sacco di gente che… - FQMagazineit : Paolo Bonolis: “Mia moglie sui social? A me non interessano, lei si diverte. Provoca e trova un sacco di gente che… - Cascavel47 : Paolo Bonolis: “Mia moglie sui social? A me non interessano, lei si diverte. Provoca e trova un sacco di gente che… -