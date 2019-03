Ora Macron divide il Pd | schermaglie tra Renzi e Zingaretti

L'Europa che protegge. Da oggi Macron rientra in campagna elettOrale : Proteggere il nostro continente Fondata sulla riconciliazione interna, l'Unione europea ha dimenticato di guardare le realtà del mondo, ma nessuna comunità crea un senso di appartenenza se non ha ...

La lettera di Macron : «Brexit - una lezione. L'Europa si svegli e Ora si difenda» : Fondata sulla riconciliazione interna, l'Unione Europea ha dimenticato di guardare le realtà del mondo, ma nessuna comunità crea un senso di appartenenza se non ha limiti che protegge. La frontiera, ...

Che tempo che fa - Giorgia Meloni inchioda Fabio Fazio : "Macron? Vediamo se hai il cOraggio di..." : Fari puntati su Che tempo che fa, dove Fabio Fazio intervisterà come è arci-noto Emmanuel Macron. Intervista che ha scatenato parecchie polemiche, cavalcate in primis da Giorgia Meloni, che continua a martellare contro il programma. Già, perché la leader di Fratelli d'Italia si chiede se Fazio avrà

Che tempo che fa - Giorgia Meloni inchioda Fabio Fazio : abbi il cOraggio di chiedere a Macron dell'Africa : In partenza per Washington, Giorgia Meloni, dopo aver appreso la notizia che Fabio Fazio intervisterà il presidente francese Emmanuel Macron per Che tempo che fa, sfida il conduttore con un video messaggio pubblicato sul suo profilo Twitter: "Fabio Fazio, ti facciamo una richiesta ufficiale: chiedi

Il partito di Macron primo nei sondaggi. La maggiOranza dei francesi vuole lo stop alle proteste dei gilet gialli : La Republique en Marche, il partito della maggioranza di governo in Francia, non ha ancora designato il suo capolista alle europee ma, con Emmanuel Macron alla sua testa, arriverebbe in prima posizione con il 22% delle preferenze.Lo rivela un sondaggio Harris Interactive per la tv TF1 e il quotidiano Le Figaro. Al secondo posto il Rassemblement National di Marine Le Pen con il 19-20%, mentre la destra dei Republicains è lontana al 12% ...

Francia - arrestato l'ex collabOratore di Macron Alexandre Benalla : Alexandre Benalla, l'ex collaboratore del presidente francese Emmanuel Macron, è stato posto in detenzione provvisoria: lo riferisce la stampa. Benalla è accusato di aver infranto i termini del suo ...

Ora per Moscovici sono guai : anche l'amico Macron lo ha scaricato : E adesso per Pierre Moscovici le cose non si mettono affatto bene. Il mandato dell'euroburocrate è agli sgoccioli, e le sue clientele da tempo si erano attivate a Parigi e dintorni per trovargli una degna sistemazione dopo la Commissione europea. In patria, tutto faceva credere che Moscovici avesse il tappeto rosso per la Corte dei conti francese. Tanto che ormai tutti davano per sicuro il suo avvicendamento con Didier Migaud, che invece punta ...

Giuseppe Conte - Emmanuel Macron lo ignOra. Tratterà solo con Sergio Mattarella : D'ora in poi Emmanuel Macron ignorerà Giuseppe Conte e Tratterà solo con Sergio Mattarella. La tensione tra Italia e Francia non si è allentata del tutto ma dopo l'incontro dell'ambasciatore Christian Masset al Quirinale e l'invito formale per una visita di Stato in Francia, la crisi vera e propria

Sergio Mattarella usato da Emmanuel Macron - il gioco sporchissimo del francese : 'In teoria - Ora...' : Ha usato Sergio Mattarella per salvare la propria poltrona dagli attacchi di Luigi Di Maio e di Matteo Salvini . La mossa sporchissima di Emmanuel Macron è svelata da una fonte diplomatica francese, ...

Emmanuel Macron - la Francia stana immigrati con lo spray urticante : ha ancOra il cOraggio di farci la mOrale? : Ci fa la moralina ogni volta che blocchiamo l'attracco di una nave per impedire che frotte di immigrati sbarchino in Italia. Ma, al solito, la Francia usa le maniere forti, quando si tratta di impedire che un paio di clandestini oltrepassino i suoi, di confini. E' accaduto sul treno Ventimiglia-Nizz

Telefonata Macron-Mattarella : "Continuare a lavOrare insieme" : Dopo le tensioni dei giorni scorsi, che sono sfociate nel richiamo dell'ambasciatore francese a Roma Christian Masset , Emmanuel Macron ha telefonato al presidente della Repubblica, Sergio Mattarella .