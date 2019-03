NBA | Portland-OKC 121-129 OT | Westbrook vince il duello con Lillard | successo Thunder

NBA - OKC corsara a Portland dopo l'overtime. Milwaukee travolge Indiana : ROMA - In campo solo quattro squadre nella notte NBA : Milwaukee contro Indiana e Portland contro Oklahoma City . Quella dei Bucks è una passeggiata di salute: i Pacers vengono schiacciati dalla ...

NBA - i risultati della notte : Houston passa a Toronto - perdono OKC e Portland : Toronto Raptors-Houston Rockets 95-107 Tutto è bene quel che finisce bene. Almeno per i Rockets, partiti alla grande contro Toronto in trasferta, volati anche sul +22 dopo un quarto d'ora abbondante ...

NBA - disavventura per Portland : cestisti dei Blazers bloccati in ascensore per 30 minuti [VIDEO] : NBA, giocatori dei Portland Trail Blazers bloccati in ascensore per mezz’ora: Kanter se la ride, altri un po’ meno NBA, disavventura non certo piacevole per i giocatori dei Portland Trail Blazers, i quali sono rimasti bloccati per 30 minuti in ascensore. I più claustrofobici sarebbero stati davvero in difficoltà in una situazione del genere, fortunatamente nessun problema tra i giocatori dei Blazers, i quali sono stati tirati ...

Risultati NBA del 24 febbraio : vincono Portland e Houston - cadono Lakers e Thunder : Ricca notte per il campionato Nba, con 12 partite giocate tra Eastern e Western Conference. Il match di apertura del weekend Nba si è disputato a Philadelphia, dove i 76ers ospitavano i Portland Trail Blazers. L'assenza di Joel Embiid ha condizionato la gara al punto che i padroni di casa non hanno retto il confronto sotto canestro contro Jusuf Nurkic, che ha guidato Portland alla vittoria con 24 punti e 10 rimbalzi. Altro grande assente della ...

NBA Saturdays : Philadelphia ospita Portland su Sky Sport NBA : SEGUI IL LIVE : Sono tantissimi i temi tattici e le ragioni per godersi in diretta la gara tra Philadelphia 76ers e Portland Trail Blazers su Sky Sport NBA. Damian Lillard contro Ben Simmons, uomini copertina di una partita che proporrà sul parquet Jusuf Nurkic, Jimmy Butler e CJ McCollum, con il nuovo arrivato Tobias Harris che sarà un bel ...

NBA – La lealtà di Lillard : “resto a Portland anche senza titolo. Anthony Davis? Capisco la sua scelta ma…” : Titoli NBA, priorità nella propria carriera e richieste di cessione: Damian Lillard fa il paragone fra la sua situazione e quella di Anthony Davis, spezzando però una lancia in favore del collega Si sente spesso parlare di lealtà nell’ambiente NBA, la maggior parte delle volte in termini negativi. Le franchigie NBA hanno il pieno potere sui destini dei giocatori, scambiati da un giorno all’altro e sballotati da una parte ...

Mercato NBA : Enes Kanter rifiuta i Lakers e firma con i Portland Trail Blazers : Nella ristretta lista dei free agent rimasti a disposizione, Enes Kanter era di gran lunga uno dei più appetibili rimasti in circolazione. Dopo il buyout con i Knicks , che gli ha tolto di dosso gli ...

NBA - Portland sorprende i Warriors. Gallinari e Clippers - che show : LA Clippers - Phoenix 134-107 I Clippers , 32-27, archiviano senza troppi problemi la pratica Suns , 11-48, al termine di una partita dominata dal primo minuto con Williams e Gallinari protagonisti. ...

Golden State si ferma a Portland : i Blazers travolgono nel finale i campioni NBA : Portland Trail Blazers-Golden State Warriors 129-107 Se l'intenzione dei campioni NBA in carica era quella di arrivare alla pausa dell'All-Star Game con la giusta spinta, il piano è parzialmente ...

NBA 2019 - i risultati della notte (14 febbraio) : Golden State cade a Portland! Successi per Milwaukee - Toronto e Denver : Ben undici partite in scena nella notte NBA, nel penultimo turno prima della pausa per l’All Star Game 2019. Sconfitte a sorpresa per Golden State e per Houston, rispettivamente a Portland e Minnesota. Continua invece il duello al vertice ad Est tra Milwaukee e Toronto, vittoriose su Indiana e Washington. Successi importanti in chiave playoff anche per Philadelphia, Brooklyn e Boston. Nella sfida più attesa della notte gli Indiana Pacers ...

NBA - Enes Kanter firma con Portland : i dettagli : NBA, Enes Kanter snobba LeBron ed i Lakers per accasarsi ai Portland Trail Blazers: si dividerà i minuti con Nurkic NBA, Enes Kanter ha deciso di sposare il progetto di Portland snobbando dunque i Lakers che erano in corsa per accaparrarselo. Secondo Espn l’affare è stato completato, mancherebbe dunque solo l’ufficialità. Kanter andrà dunque a dividersi i minuti sotto canestro con Nurkic. La scelta del turco è caduta su ...

Risultati NBA : George domina Portland - Minnesota batte Clippers - Harden trascina Houston : Risultati NBA, notte ricca di eventi negli States, con tante gare molto interessanti ai fini della corsa playoff Risultati NBA, piatto molto ricco nella notte americana. Una delle gare più attese è stata quella che ha visto faccia a faccia Harden e Doncic, due dei migliori interpreti della stagione. L’ha spuntata Houston 120-104, con 31 punti per il suo diamante con la barba, 21 e tripla doppia sfiorata per lo sloveno. Pistons ...

NBA - Clippers : Gallinari torna in campo - ma non basta. Portland batte San Antonio : Indiana Pacers-L.A. Clippers 116-92 Dove non è arrivata la fisioterapia e il lavoro in palestra, ci hanno pensato gli scambi e il mercato ad accelerare i tempi di recupero di Danilo Gallinari; "...

Mercato NBA – Portland Trail Blazers alla ricerca di Nikola Mirotic : sul piatto Moe Harkless e una scelta : I Portland Trail Blazers vogliosi di puntellare il roster prima della scadenza della trade deadline: si punta Nikola Mirotic in uscita dai Pelicans Dopo aver acquisito Rodney Hood dai Cleveland Cavaliers, i Portland Trail Blazers sono alla ricerca di qualche altro giocatore per puntellare il roster in vista della chiusura delle trattative, prevista questa sera alle ore 21 italiane. Il profilo individuato sarebbe quello di Nikola Mirotic, ...