Monza | donna in coma dopo intervento estetico | dichiarata morte cerebrale

Monza : donna in coma per intervento estetico - accertamenti sul danno cerebrale : Rimagono gravi le condizioni della donna di Desio ricoverata a Monza dopo l'arresto cardiaco per reazione a una anestesia in un centro medico-estetico: il San Gerardo conclude giovedì 7 marzo gli ...

Monza - arresto cardiaco dopo l'anestesia dal chirurgo estetico : donna gravissima : La liposuzione per cui si era rivolta a un professionista in un centro medico privato, non c'è mai stata. Non appena il chirurgo plastico le ha iniettato l'anestesia, la paziente di 39 anni ha avuto un arresto cardiaco. È accaduto ieri in uno studio privato di Seregno, in provincia di Monza, ed ora la donna è ricoverata in pericolo di vita nel reparto di Neurorianimazione dell'ospedale San Gerardo di Monza. Il medico 58enne Maurizio Cananzi è ...

Monza - donna gravissima dopo anestesia per un intervento di chirurgica estetica : Era in uno studio medico per sottoporsi a una liposuzione, quando è collassata ancor prima che l’intervento iniziasse. Una donna brianzola di 39 anni è ricoverata in condizioni molto gravi nel reparto di Neurorianimazione all’ospedale San Gerardo di Monza. All’arrivo dei soccorritori del 118, intervenuti intorno alle 16 di ieri martedì 5 marzo, la donna era in arresto cardiaco. “Il quadro attuale di coma post-anossico – ...

Donna gravissima dopo l'anestesia per un intervento estetico : indagato il chirurgo a Monza : Una 38enne brianzola è ricoverata in gravissime condizioni al San Gerardo di Monza, per un arresto cardiaco sopraggiunto dopo l'iniezione dell'anestesia da parte di un chirurgo plastico di Seregno (Monza), nel cui studio avrebbe dovuto sottoporsi ad un intervento di chirurgia estetica ai glutei. La Donna, a quanto emerso, è stata trasportata d'urgenza in ospedale, dove è stata ricoverata nel reparto di rianimazione, in ...

Monza - donna gravissima dopo l'anestesia : indagato chirurgo estetico : Una donna brianzola di 38 anni è ricoverata in gravissime condizioni al San Gerardo di Monza dopo essersi recata nello studio di un chirurgo plastico a Seregno . Martedì pomeriggio la 38enne avrebbe ...

Razzismo a Monza - il commesso del supermercato contro la donna cinese : 'Ti spezzo le gambe' : La signora cinese non parla italiano e il commesso del supermercato Iper di Monza la insulta, deride e infine minaccia, mentre filma il tutto. 'Signora, ma qui siamo in Italia: è inutile che mi parla ...