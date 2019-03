Monica Bellucci | prima uscita pubblica con Nicolas Lefebvre - VIDEO

blogo

(Di venerdì 8 marzo 2019)Dopo mesi di rumor, l'ufficialità.è sbarcata alla Paris Fashion Week per la sfilata Chanel al fianco del nuovo amato, il 36enneSguardo tenebroso, capelli lunghi, barba folta e fisico aitante per il bellissimo, un tempo modello, artista e scenografo ed ora gallerista d'arte. Come, 54enne madre di due figli avuti dal secondo marito Vincent Cassel, ancheha una figlia, di sei anni, avuta da una precedente relazione.conto su Gossipblog.it 08 marzo 2019 10:15.

