Lo sciopero di Atac e trasporti locali getta Roma nel caos

Doppio sciopero : Roma - fermi mezzi Atac per 4 e 24 ore : E' iniziato questa mattina alle ore 8,30 il calvario per i cittadini della Capitale, visto lo Sciopero del trasporto pubblico sulla rete Atac a Roma . Molta articolata la sospensione dal lavoro attuata:...

sciopero Atac oggi a Roma. Bus - metro e ferrovie a rischio per doppia protesta : L'agitazione non interessa le linee periferiche. Il Campidoglio: aperte le Ztl diurne del centro e di Trastevere

sciopero mezzi Atac a Roma : bus e metro a rischio/ Caos trasporti nella Capitale : info - orari e ultime notizie : Sciopero mezzi Atac a Roma per 24 ore: a rischio metro , bus e Ferrovie della Capitale . Stop trasporto pubblico, info e orari : tutte le ultime notizie

Roma : sciopero Orsa-Usb - rete Atac a rischio giovedì : Roma – Giovedi’ 17 gennaio trasporto pubblico della rete Atac a rischio per gli scioperi di 24 e 4 ore (dalle 8.30 alle 12.30) indetti rispettivamente dai sindacati Orsa e Usb. Entrambe le agitazioni hanno per oggetto “la sicurezza e la salute dei lavoratori”. Le proteste riguarderanno bus, metropolitane, ferrovie Roma-Lido, Termini-Centocelle e Roma-Civitacastellana-Viterbo. Per quanto riguarda lo sciopero di 24 ore ...