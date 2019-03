Il Pd cresce nei sondaggi | M5S ancora in calo | Lega stabile

Brexit - verso rivolta in governo May contro “no deal”. cresce ribellione nei partiti. Ma Bruxelles è scettica : Theresa May affrontera' la settimana prossima la piu' grande rivolta nel suo Gabinetto da quando e' entrata a Downing Street: fino a 25 membri del suo governo sono pronti a votare un rinvio della Brexit se la premier britannica non si decidera' ad escludere un'uscita del Regno dalla Ue senza un accordo ('no deal') con Bruxelles. I conservatori ribelli ritengono che ora ci sia un numero sufficiente di parlamentari ai Comuni per far passare un ...

“Le esternalizzazioni dei processi produttivi in agricoltura” : nei campi il lavoro cresce e cambia : L’agricoltura è l’unico settore economico che, negli ultimi 10 anni, nonostante la crisi, è riuscito a mantenere stabili i livelli occupazionali, con oltre un milione di lavoratori, assorbendo anche manodopera da altri comparti. E’ emerso oggi al convegno “Le esternalizzazioni dei processi produttivi in agricoltura. L’appalto di servizi e la somministrazione”, organizzato da Confagricoltura a Palazzo della Valle. Confagricoltura ha ...

LIVE Sport - DIRETTA 29 gennaio : Italia di BRONZO nei Mondiali giovani di biathlon! cresce l’attesa per il Settebello - slalomisti impegnati a Schladming : Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE Sport di oggi, martedì 29 gennaio: si inizia nella notte Italiana con la magica NBA, mentre in mattinata ecco il tennis con il torneo WTA di San Pietroburgo, che ci terrà compagnia per gran parte della giornata. In serata spazio allo sci alpino ed agli Sport di squadra, con volley, basket, calcio e pallanuoto. OA Sport vi propone la DIRETTA LIVE Sport di oggi, martedì 29 gennaio: cronaca in tempo reale ...