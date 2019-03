Google celebra Le donne che danno potere alle donne

Google celebra Molière con un doodle molto particolare : Google celebra oggi con un bellissimo doodle animato il grande Molière , commediografo e attore teatrale francese tra gli autori più importanti del teatro classico francese del XVII secolo. Nato a Parigi il 15 gennaio 1622, è morto sempre nella Capitale della Francia il 17 febbraio 1673 ad appena 51 anni per tubercolosi, mentre recitava “Il malato immaginario“. Google lo ricorda come “il più grande drammaturgo del mondo e forse ...

Google celebra con un bellissimo doodle animato il chimico tedesco Friedlieb Ferdinand Runge : ha scoperto la caffeina : Google ha deciso di celebrare con un bellissimo doodle animato il 225° anniversario della nascita di Friedlieb Ferdinand Runge, chimico tedesco famoso in tutto il mondo per aver scoperto la caffeina. Nato ad Amburgo nel 1794, nel 1819 identificò la caffeina analizzando i chicchi di caffè spinto dall’amico Goethe. E’ noto anche per le sue ricerche sul catrame di legna e di carbone fossile, dal quale isolò diversi composti come ...