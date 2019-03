8 marzo | donne in sciopero in Belgio | più diritti anche in Ue

8 marzo a Gerusalemme - gli ultraortodossi attaccano le 'Donne del Muro'. La testimone : 'Ho visto l'odio nei loro occhi' : Quello degli ultraortodossi è un mondo sessuofobico, che concepisce le donne come strumento di procreazione e qualsiasi rivendicazione di parità come qualcosa di criminale. Per costoro - aggiunge ...

8 marzo a Gerusalemme - gli ultraortodossi attaccano le "Donne del Muro". La testimone : "Ho visto l'odio nei loro occhi" : Hanno "celebrato" l'8 Marzo attaccando decine di donne colpevoli ai loro occhi di mancanza di rispetto per un Luogo Sacro. In migliaia contro donne coraggiose, determinate a far valere i propri diritti. Gruppi di ebrei ultraortodossi, in maggioranza giovani studenti delle yeshiva, le scuole talmudiche Gruppi di ebrei ortodossi hanno attaccato alcune decine di ebree "riformate" riunitesi per celebrare l'inizio del mese ebraico di Adar e il ...

8 marzo - Giovanna Olivieri : le donne sempre nella stessa trincea : Roma, 8 mar., askanews, - Le donne sono sempre costrette a difendere i diritti faticosamente conquistati; lo dice Giovanna Olivieri dell'Associazione Archivia, la biblioteca della Casa Internazionale ...

L'otto marzo e il decreto Pillon. Le idee di Donne per la Chiesa : ... con ciò esprimendo una visione integralista, sia della religione sia del rapporto della politica con la religione. Questo fatto ci trova profondamente contrarie e ci induce a intervenire nel ...

8 marzo : le donne che hanno fatto la storia delle 4 ruote : Auto e donne, un binomio vecchio quanto il mondo. Nella storia dell'industria automobilistica le esponenti del gentil sesso hanno da sempre giocato un ruolo centrale. Che siano manager, designer, ingegneri o addette alle linee produttive, le ...

Buon 8 marzo alle donne di Taranto - vittime di violenza da inquinamento : Lottano come leonesse per difendere i loro figli. Lottano contro i giganti, i potenti, l’economia, il mercato, la politica. Lottano da sole, nell’indifferenza dello Stato. Da giorni sono sul piede di guerra. Hanno paura per la salute e la vita dei loro figli. Questa mattina erano in presidio davanti al Palazzo di Città insieme ai bambini del quartiere Tamburi che non possono andare a scuola perché il sindaco le ha chiuse con un’ordinanza urgente ...

Ospedale di Caserta - l'8 marzo è dedicato al cuore delle donne. Convegno e visite gratuite : Domani , a partire dalle ore 15.30, presso l'aula magna dell'Ospedale ci sarà un incontro aperto al pubblico dal titolo 'Il cuore delle donne tra scienza ed arte', porteranno i loro saluti di ...

8 marzo : cortei in Turchia - 'stop violenze su donne' : ISTANBUL - Numerose manifestazioni sono previste oggi in Turchia per la Giornata internazionale della Donna. I dimostranti scenderanno in piazza in decine di centri con vari slogan, tra cui quello "...

8 marzo su PS4 - Sony festeggia le donne con un bellissimo tema in regalo : Oggi è l’8 marzo e si celebra la Giornata Internazionale della Donna. Anche su PS4! Per la festa dedicata a tutte le nostre amatissime donne, anche Sony ha infatti deciso di non restare a guardare, ma anzi di omaggiare le videogiocatrici e più in generale una giornata che ha prima di tutto un'enorme valenza storica - purtroppo troppo spesso messa da parte in cambio di facili romanticismi. Il colosso giapponese del gaming regala quindi alla sua ...

8 marzo - Mattarella : condizione donne attesta civiltà di un Paese : Milano, 8 mar., askanews, - "La condizione femminile è uno di quegli elementi che attestano il grado di civiltà di un Paese". Lo ha detto il presidente della Repubblica Sergio Mattarella nel suo ...

'Buon 8 marzo a tutte le donne' - la riflessione di Patrizia Calza : Hilton Humanitarian Prize', devolvendo un milione di dollari in favore dell'Hospice,la Saunders commentò: 'Questo premio riconosce come la scienza e l'umanità debbano procedere insieme e questo è ciò ...

8 marzo - Mattarella : 'Basta assistere inerti alla violenza sulle donne' : Superare gli squilibri e le condizioni di sfruttamento, liberare la società da barriere e pregiudizi, fermare le violenze sulle donne sono le premesse per progettare insieme un mondo più giusto di ...

8 marzo - sciopero per i diritti delle donne. Trasporti pubblici difficili in tutta Italia : Manifestazioni n 60 città. 'Non una di meno', lo slogan per dire no a violenza, femminicidi, discriminazioni di genere, disparità dei salari e per il diritto ai servizi pubblici e al reddito ...

8 marzo : donne - incidete sul mondo! - : Finanza & Dintorni In questo excursus storico, quello che per me resta il grande scoglio quando si parla di esclusione delle donne dalle stanze del potere. Con qualche consiglio di lettura. Auguri a ...