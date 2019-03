Salvini | a Italia servono infrastrutture | bisogna scavare

Matteo Salvini : "L'Italia ha bisogno di più infrastrutture. Bisogna sbloccare - scavare - aprire" : "Bisogna aprire, costruire, scavare". Per Matteo Salvini l'Italia ha bisogno di infrastrutture. Mentre l'altro vicepremier, Luigi Di Maio, in assemblea con i parlamentari 5 stelle, ribadisce il suo "No" alla Tav, il ministro dell'Interno alla trasmissione Dritto e Rovescio, su Rete 4, pur non citando la Torino Lione, sottolinea la sua tesi. "Per quello che mi riguarda la Tav si fa", ha continuato Salvini. E se il Movimento 5 stelle dovesse ...

“Matteo Salvini ha avvelenato gli italiani con gocce di odio” le parole della Boldrini scatenano la reazione di Salvini : Laura Boldrini dichiara che gli italiani sono stati avvelenati dal leader della Lega. Salvini risponde postando un video satirico su twitter Come si spiega l’avanzata della Lega e di Matteo Salvini, Laura Boldrini? Presto detto: secondo lei è tutto dovuto al fatto che Salvini “ha avvelenato” gli italiani. Lo dice in un’intervista trasmessa da Stasera Italia di Barbara Palombelli, in … Continue reading “Matteo ...

'Il governo sta bloccando l'Italia. Si voti. Forza Italia pronta a sostenere Salvini premier' : "Meglio votare domani mattina che tenere in piedi un governo che gli elettori non hanno mai votato e che sta distruggendo l'economia, sta bloccando l'Italia, la sta isolando in Europa e nel mondo".Lo sostiene Silvio Berlusconi , intervistato dal quotidiano online AffarItaliani.it . Il presidente di Forza Italia ha aggiunto ...

Silvio Berlusconi : "Il governo blocca l'Italia. Si voti. Forza Italia pronta a sostenere Salvini premier" : "Meglio votare domani mattina che tenere in piedi un governo che gli elettori non hanno mai votato e che sta distruggendo l'economia, sta bloccando l'Italia, la sta isolando in Europa e nel mondo".Lo sostiene Silvio Berlusconi, intervistato dal quotidiano online AffarItaliani.it. Il presidente di Forza Italia ha aggiunto che Forza Italia è pronta a sostenere un governo con Matteo Salvini premier.Ha poi specificato la sua ...

Laura Boldrini insulta Matteo Salvini : "Hai avvelenato gli italiani". Lui la massacra - così : Come si spiega l'avanzata della Lega e di Matteo Salvini, Laura Boldrini? Presto detto: secondo lei è tutto dovuto al fatto che Salvini "ha avvelenato" gli italiani. Lo dice in un'intervista trasmessa da Stasera Italia di Barbara Palombelli, in cui afferma: "Salvini oggi è ministro dell'Interno graz

Boldrini attacca Salvini : 'Italia ha bevuto acqua avvelenata' - lui la irride su Fb (VIDEO) : Matteo Salvini e Laura Boldrini sono protagonisti di un rapporto in cui la scarsa simpatia tra i due si palesa ad ogni scambio di battute, anche quando è indiretto. L'ex presidente della Camera dei Deputati, qualche giorno fa, nel corso di una sua intervista rilasciata al programma Mediaset Stasera Italia aveva provato a dare una chiave di lettura a quello che sembra un successo quasi senza interruzioni del leader della Lega, fornendo ...

Matteo Salvini - la tenaglia leghista sulla Regione Piemonte : disastro Forza Italia - a un passo dalla fine : Gli accordi all'interno del centrodestra per i candidati a governatore per le prossime elezioni regionali rischiano di cambiare all'ultimo momento, soprattutto dopo la rinuncia della leghista Lucia Borgonzoni, indicata come candidato alla presidenza dell'Emilia-Romagna. Le carte sul tavolo si rimesc

Violentata in stazione - la Boschi : 'Stupratori italiani - Salvini non twitta? Cominci a governare' : Dopo il terribile caso della ragazza di 24 anni , alla stazione della Circumvesuviana, non è mancata la polemica politica. L'ex ministro Maria Elena Boschi , del Partito democratico, ha scritto un post su Twitter polemizzando con il Ministro dell'Interno e vicepremier Matteo Salvini. Tre ragazzi hanno violentato ...

Legittima Difesa - Di Maio non tiene i suoi - più di 30 non la votano. Forza Italia invece è con Salvini : Stacco sulla Legittima Difesa tra Lega e M5S, Di Maio non è contento e non riesce a tenere alcuni membri del movimento che non la votano Sulla Legittima Difesa si consuma alla Camera l’ennesimo scontro, questa volta però silenzioso, tra Lega e M5s. Se da un lato il capo politico del Movimento afferma che la … Continue reading Legittima Difesa, Di Maio non tiene i suoi, più di 30 non la votano. Forza Italia invece è con Salvini at ...

Tav - Salvini : Italia deve andare avanti : 11.48 "C'è bisogno di infrastrutture. Io ragiono con tutti ma l'Italia deve andare avanti, non può andare indietro". Lo dice il vicepremier Matteo Salvini, a margine dei festeggiamenti degli 80 anni dei Vigili del fuoco. "Io ho le idee chiare, aspetto di confrontarmi con gli altri", "una risposta definitiva" -aggiunge- ci sarà "certamente entro venerdì, non so se stasera o domani, ma entro venerdì".

Matteo Renzi : “Italiani pagheranno 40 miliardi per colpa Salvini-Di Maio - sarà bagno di sangue” : Matteo Renzi torna ad attaccare il governo sulla situazione economica dell'Italia, con la conferma della recessione tecnica: "Tra previsioni sbagliate e crisi vera, gli italiani dovranno tirare fuori 40 miliardi per colpa di Salvini e Di Maio. sarà un bagno di sangue. E come sempre pagherà la povera gente".Continua a leggere

Salvini vuole le spiagge italiane sicure - sblocca i fondi per le città costiere : spiagge sicure, Salvini sblocca i fondi contro l’abusivismo e la contraffazione che si registra nelle spiagge italiane Basta abusivismo e stop ai prodotti contraffatti: danneggiano i commercianti onesti, mettono in pericolo la salute dei cittadini e rovinano l’immagine delle località turistiche: questi gli obiettivi che il ministro dell’Interno richiama nella lettera che ha inviato ai cento sindaci … Continue reading ...

Onu : "l'Italia viola i diritti umani" e "Salvini ha minacciato Saviano" : Per gli 'Special rapporteurs' dell'Onu il nostro Paese sta violando i diritti umani. Gli esperti incaricati dalle Nazioni Unite hanno riconosciuto all'Italia di aver prodotto, negli anni scorsi, uno sforzo encomiabile nell'accoglienza dei migranti, non ricevendo il giusto sostegno dall'Unione Europea. La generosa condotta del passato non può però rappresentare una giustificazione per quello che sta avvenendo oggi: "Riconosciamo il ruolo ...

Onu - migranti : 'Italia viola diritti umani'. Criticati anche Di Maio e Salvini : Gli inviati dell'Onu hanno quindi criticato apertamente il comportamento tenuto dagli esponenti del mondo politico, condannando prima di tutto il 'rifiuto di consentire lo sbarco alle navi Ong, come ...