Ragazzo si uccide gettandosi dal balcone : i genitori aveva scoperto che fumava spinelli : Il bilancino di precisione e un grinder, ovvero un attrezzo usato per tagliare la marijuana, trovati in un cassetto, la scoperta che il figlio fuma le 'cannè e i toni che ben presto si scaldano. Una ...

Madrid - Ragazzo di 26 anni uccide la mamma - la fa a pezzi e la mangia insieme al suo cane : E' una vicenda davvero terribile quella che arriva da Madrid , dove un ragazzo di 26 anni si è macchiato di un crimine efferato. Secondo quanto riporta la stampa locale, il giovane, in preda ad un autentico raptus di follia, ha ucciso sua madre, ne ha fatto a pezzi il suo corpo e poi l'ha mangia ta insieme al suo cane . Gli inquirenti, che si sono recati sulla scena del crimine, avrebbero trovato infatti alcuni contenitori di plastica, in cui il ...

Bielorussia - tragedia a scuola : Ragazzo uccide una professoressa e un compagno - due feriti : Un intero Paese, la Bielorussia , è sconvolto per ciò che è accaduto lunedì mattina a Stolbsty, una piccola città situata a circa 65 chilometri a sudovest dalla capitale Minsk. È dovuto intervenire il ministro dell’Interno Igor A. Shunevich per spiegare ai media la dinamica dell’aggressione che ha portato alla morte di una professoressa e di un suo alunno. Secondo le prime ricostruzioni, uno studente di un istituto superiore della cittadina si ...

Lei lo lascia e il Ragazzo la uccide con più di 70 coltellate : "O mia o di nessuno…" : Si erano conosciuti, come tantissimi giovani, su Tinder nel 2016 e lei era convinta di avere trovato il ragazzo perfetto per lei. Solo più avanti, però, ha fatto conoscenza con la gelosia maniacale del suo compagno, che la uccisa brutalmente quando lei ha voluto troncare la loro relazione.Joshua Stimpson, 26 anni, ha ammazzato con 75 coltellate l'ex fidanzata Molly McLaren, 23 anni, colpevole di averlo lascia to: "O mia o di nessun altro", il suo ...

Ragazzo infelice di essere vergine a 27 anni minaccia : “Ucciderò tutte le ragazze che incontro” : “Non ho mai avuto una ragazza”: un Ragazzo del Colorado si è sfogato sui social, lamentandosi del fatto di essere ancora vergine a 27 anni . La sua tristezza però, si è trasformata presto in rabbia e così dalle lamentele Christopher Wayne Cleary è passato alle minacce, sempre più pesanti, tanto da preoccupare i residenti del suo quartiere. “Ucciderò tutte le ragazze che incontro”, ha annunciato infatti in un altro post su ...

Pisa - treno travolge e uccide un Ragazzo di 20 anni alla stazione di Navacchio : Un ventenne di Santa Luce ( Pisa ) è morto nella mattinata di domenica dopo essere stato urtato da un treno regionale Pisa -Firenze alla stazione di Navacchio mentre il convoglio era in transito. Il giovane, secondo le prime ricostruzioni, sarebbe stato sulla banchina al momento dell'impatto con i vagoni. L'ipotesi principale, al momento, sarebbe quella di un incidente e non di un suicidio.Continua a leggere

Bimba di 4 anni versa succo sulla sua xbox - Ragazzo della madre la uccide a schiaffi e calci : La piccola, senza volerlo, aveva rovesciato il contenuto del bicchiere che teneva in mano sulla consolle per i videogiochi. Per punizione lui l'ha picchiata fino a farla svenire , poi l'ha portata in ospedale ma era ormai tropo tardi.Continua a leggere