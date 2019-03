Navigator - serve laurea magistrale : Sarà necessario avere la laurea magistrale , 5 anni,;non ancora definiti i corsi ammessi,ma di certo ci sono giurisprudenza,economia,statistica scienze politiche,scienze della formazione. Non è ...

Navigator - serve laurea magistrale : 13.42 Non c'è ancora il bando di reclutamento per i Navigator deputati a guidare i beneficiari del reddito di cittadinanza ma cominciano a delinearsi i requisiti. Sarà necessario avere la laurea magistrale (5 anni);non ancora definiti i corsi ammessi,ma di certo ci sono giurisprudenza,economia,statistica scienze politiche,scienze della formazione. Non è prevista una prova orale. Incerto il paletto: voto di laurea minimo (forse 100) o ...