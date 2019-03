Napoli batte 3-0 un bel Salisburgo | Meret migliore in campo del Napoli

ilnapolista

(Di giovedì 7 marzo 2019) Koulibaly salterà il ritorno Finisce 3-0 per ilcontro ilche è squadra che gioca con grande intensità. Ilottiene quello che voleva: vittoria di un certo margine e senza subire gol. Ancelotti ha giocato sulla caratteristica degli avversari: il gioco della palla. Quindi palla recuperata e ripartenza. Illo ha fatto molto bene nella prima metà del primo tempo. E ha segnato due gol: il primo con Milik (assist di Mertens), il secondo con Fabian (assist di Callejon). Insigne è invece rimasto in panchina.Ilè una bella squadra. Un motorino che produce gioco in continuazione, che non conosce soste. Che prova sempre a giocare il pallone. E pressa compatto a tuttoprotagonista Gi austriaci non hanno mei smesso di giocare. Non a caso il secondo tempo si apre con una parata decisiva diche chiude una azione insistita del ...

