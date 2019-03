Migranti | altri 49 via da Cara Mineo

San Ferdinando - Medu : 'Lo sgombero non serve. Per evitare altri morti diamo case in affitto ai Migranti' : Per farlo serve l'appoggio della società civile ma anche la volontà politica, e delle istituzioni, di intervenire'.

La denuncia di Mediterranean Hope : altri 95 Migranti dispersi nel Mediterraneo : Fermare le navi delle ONG significa lasciare morire uomini, donne e bambini senza che ci siano testimoni a denunciarlo.» Autore Vittorio Barnetti Categoria Cronaca

Castelnuovo - via altri 75 Migranti. Deputata tenta fermare bus : Roma, 23 gen., askanews, - Sono ricominciati i trasferimenti dei migranti dal Cara di Castelnuovo di Porto, Roma,. Dopo i 30 di ieri, dalla struttura sono partiti oggi tre pullman con 75 persone: 30 ...

Castelnuovo di Porto - sgombero tra le polemiche : oggi saranno trasferiti altri 75 Migranti : Sono ripresi questa mattina i trasferimenti dei migranti che dovranno lasciare il Cara di Castelnuovo di Porto (Roma) in via di chiusura, come stabilito dal Viminale. oggi, a quanto si apprende, sono...

"Stiamo congelando - aiutateci". Altri cento Migranti alla deriva : È cominciata così da parte di Alarm Phone una 'cronaca' via Twitter nella quale si dava conto di telefonate e scambi di mail con le guardie costiere di Italia e Malta. Queste ultime alla fine ...

In Edicola sul Fatto Quotidiano del 21 Gennaio : Dopo il sabato di morte nel Mediterraneo - ieri altri 100 Migranti su un barcone hanno lanciato l’Sos : Mediterraneo “Fate presto, congeliamo”, ma i soccorsi tardano ore Sos al largo di Misurata – Cento persone nel panico su una barca in panne: Libia, Malta e Italia si rimbalzano le responsabilità. Poi il pressing di Conte su Tripoli di Camilla Tagliabue Ma mi faccia il piacere di Marco Travaglio Il garantista. “Storia di un asse invisibile, e indicibile, che avvicina le idee della Lega e del Pd. L’alta velocità, le grandi opere, ...

Nuova strage di Migranti : 117 morti. Sea Watch ne soccorre altri 47. Salvini : si scordino i nostri porti : Si riaccende il dramma e lo scontro sui Migranti. A bordo del gommone naufragato ieri mattina a 45 miglia da Tripoli c'erano 120 persone. A riferirlo i 3 superstiti. Al momento i dispersi sono 117, ...

Una bambina di 4 anni è morta e altri 40 Migranti sono stati salvati in seguito a un naufragio al largo delle coste turche : Martedì 15 gennaio la Guardia Costiera turca ha salvato 40 migranti a bordo di un gommone diretto in Grecia e naufragato nel Mar Egeo, al largo delle coste della città turca di Kusadasi, a circa 90 km a sud di

Migranti - morta una bimba di 4 anni : naufragio nel mar Egeo - si cercano altri dispersi : Il corpo di una bimba di 4 anni è stato recuperato dalla guardia costiera turca nel corso di un'operazione di salvataggio compiuta all'alba nel mar Egeo nei confronti di un gommone in...

Migranti - Salvini : Se altri governi ci seguono Europa si salva : Leggi le ultime notizie, guarda video e foto di politica, economia, cronaca, sport, gossip su LaPresse. - LaPresse

Claudio Bisio : "Sui Migranti sto con Baglioni. Come potrebbe essere altrimenti?" : In queste ore, un grande dibattito sta circondando il Festival di Sanremo dopo le dichiarazioni sui migranti del direttore artistico Claudio Baglioni che, durante la conferenza stampa di presentazione, sul tema migranti aveva affermato: "Siamo un po' alla farsa. Non si può risolvere il problema di milioni di persone in movimento bloccando lo sbarco di 15 persone. O dicendo: due li prendi tu e cinque io. Credo che le misure che sono state ...

Migranti - Meloni : "Governo non cambi passo altrimenti inutile che Lega resti in maggioranza" : Agenzia Vista, Roma, 10 gennaio 2019 Migranti, Meloni: 'Governo non cambi passo altrimenti inutile che Lega resti in maggioranza' Le reazioni politiche dalla Sala Stampa di Montecitorio. Fonte: ...

Migranti - Salvini : nessuno in Italia se non accolgono anche altri : Roma, 10 gen., askanews, - 'Io non cambio idea, anzi faccio due passi in avanti. Non ci sarà nessun arrivo in Italia finché l'Europa non rispetterà gli impegni presi, a parole, con l'Italia, ...