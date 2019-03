' Meglio morta che lesbica' | ragazza malmenata e violentata per anni dal padre

Palermo - picchiata e abusata dai genitori : ' Meglio morta che lesbica' : È una bruttissima storia di maltrattamenti in famiglia e violenza quella denunciata da una ragazza di 23 anni della provincia di Palermo . Stando a quanto riportato da "Repubblica" - che ha intervistato la giovane - quand'era appena una quindicenne è stata vittima di abusi e violenze da parte dei suoi genitori . L'incubo sarebbe iniziato quando i familiari della ragazza siciliana hanno scoperto che era attratta dalle donne: in preda alla rabbia si ...

"Meglio una figlia morta che lesbica". Il padre la stupra per punirla - la famiglia la perseguita per anni : "Meglio una figlia morta che lesbica", queste furono le parole pronunciate otto anni fa dalla madre di Francesca, 23enne palermitana la cui drammatica storia viene riportata oggi da Repubblica. Quando i genitori della ragazza scoprirono l'orientamento sessuale della figlia, arrivarono le percosse e perfino lo stupro. Approfittando dell'assenza della moglie, il padre abusò della giovane per punirla.A distanza di anni dal dramma subito, la ...