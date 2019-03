Manuel Bortuzzo torna in acqua un mese dopo l' aggressione | «È la mia vita»

Manuel Bortuzzo è tornato in piscina : 19.07 Manuel Bortuzzo è tornato a nuotare in piscina. "Ciao ragazzi, finalmente sono tornato in vasca oggi. Un'emozione bellissima. Ci vediamo presto", dice il 19enne colpito in una sparatoria a Roma tra il 2 e il 3 febbraio in un video pubblicato su Facebook. Un video riprende il ragazzo mentre nuota nella piscina della Fondazione Santa Lucia, dove è ricoverato per la riabilitazione.

I bluff sulla Tav e il ritorno in acqua di Manuel Bortuzzo : Che succede al governo con la Torino Lione? Molto si cincischia ma un po' il problema è serio davvero. L'impressione è che ci siano vari bluff e che, per una imprevista congiuntura, ognuno stia chiamando il bluff dell'altro. Così il Di Maio che puntava sul rinvio e su una pezza da mettere per qualch

Manuel Bortuzzo è tornato in vasca a un mese da ferimento : Manuel Bortuzzo e' tornato a nuotare in piscina. "Ciao ragazzi, finalmente sono tornato in vasca oggi. Un'emozione bellissima. Ci vediamo presto", dice il 19enne colpito in una sparatoria a Roma tra il 2 e il 3 febbraio in un video pubblicato su Facebook, nella pagina "tutti con Manuel". Un video lo riprende mentre nuota nella piscina della Fondazione Santa Lucia. La nuotata, a poco piu' di un mese dall'aggressione che gli e' costata la paralisi ...

A 32 giorni dall'aggressione - Manuel Bortuzzo torna a nuotare : TORINO - Sono passati esattamente 32 giorni da quella maledetta notte del 3 febbraio in cui Daniel Bazzano e Lorenzo Marinelli hanno sparato a Manuel Bortuzzo nella periferia di Roma , zona Axa. 32 ...

Manuel Bortuzzo ha ricominciato a nuotare : Manuel Bortuzzo è tornato a nuotare in piscina. "Ciao ragazzi, finalmente sono tornato in vasca oggi. Un'emozione bellissima. Ci vediamo presto", dice il 19enne colpito in una sparatoria a Roma tra il 2 e il 3 febbraio in un video pubblicato su Facebook, nella pagina "tutti con Manuel". Un video lo riprende mentre nuota nella piscina della Fondazione Santa Lucia. La nuotata, a poco più di un mese dall'aggressione che gli ...

Manuel Bortuzzo torna in piscina ad un mese dal ferimento VIDEO : 'Ciao ragazzi, finalmente sono tornato a nuotare. E' un'emozione bellissima'. E' raggiante Manuel Bortuzzo. Il nuotatore ha bruciato i tempi ed ha già cominciato il percorso di riabilitazione tornando ...

Manuel Bortuzzo torna in vasca "un'emozione bellissima" : Manuel Bortuzzo da oggi inizia la riabilitazione in vasca dopo essere stato ferito gravemente a Roma la notte tra il 2 ed il 3 febbraio 2019

Manuel Bortuzzo torna in piscina a un mese dal ferimento VIDEO : 'Ciao ragazzi, finalmente sono tornato a nuotare. E' un'emozione bellissima'. E' raggiante Manuel Bortuzzo. Il nuotatore ha bruciato i tempi ed ha già cominciato il percorso di riabilitazione tornando ...

Manuel Bortuzzo torna in vasca : "Un'emozione bellissima" : La prima volta in vasca dopo quel colpo di pistola: per Manuel Bortuzzo tornare in acqua è "un'emozione bellissima". E la giovane promessa del nuoto ha voluto condividerla via social, pubblicando un ...

Manuel Bortuzzo inizia la riabilitazione : "Finalmente in vasca" : Roma, 7 mar., askanews, - Manuel Bortuzzo ha iniziato il percorso di riabilitazione nella piscina del Centro Spinale della Fondazione Santa Lucia di Roma, dove si trova dopo essere rimasto paralizzato ...

Un mese dopo l'agguato - Manuel Bortuzzo torna in piscina : "Un'emozione bellissima" : Il 18enne trevigiano di nuovo in acqua per affrontare il percorso di riabilitazione: il video dalla piscina

Manuel Bortuzzo inizia la riabilitazione : 'Finalmente in vasca' : Roma, 7 mar., askanews, - Manuel Bortuzzo ha iniziato il percorso di riabilitazione nella piscina del Centro Spinale della Fondazione Santa Lucia di Roma, dove si trova dopo essere rimasto paralizzato ...

Manuel Bortuzzo torna in piscina : «Finalmente inizia la riabilitazione» Video : Un giorno importante per il nuotatore ferito all'Axa per errore e rimasto paralizzato. Sta bruciando le tappe della riabilitazione. Papà Franco: «Qui sono straordinari»

Manuel Bortuzzo torna in piscina : «Finalmente inizia la riabilitazione» Video : Ad un mese dal colpo di pistola alla spina dorsale , il 19enne nuotatore ha perso l’uso delle gambe, torna in vasca