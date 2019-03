optimaitalia

(Di giovedì 7 marzo 2019)Pugno duro dicoloro che cercano dire i suoi servizi ricorrendo ad app di. Are da oggi 7 marzo, infatti, possiamo analizzare un punto di vista decisamente più riconoscibile e chiaro da parte dello staff, che a quanto pare ha incrementato in modo significativo il numero di ban per il pubblico che tende a violare le regole. Insomma, unstop al suo utilizzo, questa volta però più netto rispetto a quanto vi abbiamo riportato nella giornata di ieri con la proposta di una parrocchia (potete approfondire qui la questione).Come trapela da un tweet pubblicato in queste ore da una fonte del calibro di WABetaInfo, infatti, per la prima volta il team ha menzionato in modo diretto ed esplicito le applicazioniPlus e GB. Probabilmente perché tra le tante disponibili, quelle appena riportate sono le più famose e quelle ...

OptiMagazine : Mano pesante di WhatsApp contro chi utilizza app di terze parti: nuovo annuncio ufficiale - gustofmoon : Comunque ci sono tipi di reato per cui la semplice galera è poco, mi spiace. Si rieduca chi merita di essere rieduc… - ilGiannisigG : RT @sabina07173946: @borghi_claudio Vai Claudio usa la mano pesante con questi diffamatori di prezzolati e togliamo i finanziamenti ai gior… -