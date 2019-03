surface-phone

(Di giovedì 7 marzo 2019) Nell’evoluzione del cloud abbiamo visto l’importanza di un approccio poliedrico, mentre negli ultimi sviluppi del ramosi punta alla rapidità.M.2 Nel passaggio da HDD a SSD SATA abbiamo visto un forte guadagno in, passando dai classici 100MB/s in lettura a oltre 500MB/s. Per il passaggio da SSD SATA a SSD M.2 NVMe il guadagno è stato simile, superando i 3000MB/s in lettura sequenziale. Con questo breve incipit vediamo come la rivoluzione nell’ambito delle unità di storage abbia portato un forte guadagno, rendendo molto brevi i tempi che intercorrono fra la richiesta di un’operazione e il suo completamento (aprire un programma, accendere il PC, spostare file etc). Ma i moduli M.2 non rappresentano solamente un concetto di SSD, bensì unmodo di concepire l’espansione di un PC e l’aggiunta di Feature ad altaDurante l’ultimo Mobile World ...

Win_insiders : Il nuovo standard Hardware è la velocità - giove_luna : RT @SeccoLuciano: @mariorisaliti1 @beppe_grillo La vecchia linea del Frejus non rispetta i nuovi standard europei e adeguarla costerebbe pi… - LucaR055 : RT @PureStorageIT: 'Il processo decisionale nei progetti tecnologici si basa di solito su tre pilastri: affidabilità, performance e costi.… -