Cina | in Parlamento 93 miliardari | ai primi posti i patron di Tencent e Baidu e del

(Di giovedì 7 marzo 2019) Il rallentamento dell’economia cinese non risparmia nemmeno i gironi alti della politica comunista. Mentre il gigante asiatico continua a dominare la classifica mondiale per numero di(658 contro i 584 degli Stati Uniti), le ultime statistiche di Hurun, il Forbes cinese, rivelano una contrazione di 161 unità rispetto allo scorso anno. Il calo generale trova conferma nella ridotta partecipazione dei “paperoni” a uno degli eventi politici più attesi dell’anno: il lianghui (le due sessioni), l’appuntamento annuale che riunisce per circa una settimana i 5.000 delegati della Conferenza Consultiva Politica del Popolo Cinese (il massimo organo consultivo) e dell’Assemblea Nazionale del Popolo, ilcinese.La presenza di ricchissimi nell’establishment “rosso” viene da sempre avvertita come una delle più stridenti ...

