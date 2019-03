WWE Smackdown 05-03-19 Risultati e Report

lanotiziasportiva

(Di mercoledì 6 marzo 2019) WWELive, Martedì 5 Marzo 2019,A 5 giorni da WWE Fastlane 2019, nelloodierno svolto nella Mohegan Sun Arena, avremo il faccia a faccia tra Kevin Owens e il campione WWE Daniel Bryan, così come quello tra Charlotte Flair e Becky Linch, dopo i fatti di Raw.WWELive, Martedì 5 Marzo 2019La puntata si apre con un ricordo di King Kong Buddy, scomparso nella giornata di ieri.Sul ring arriva il WWE CHAMPION DANIEL BRYAN, accompagnato da ROWAN! Faccia da capra inizia subito a parlare della decisione di Vince Mcmahon della scorsa settimana e afferma come al posto di uno che lancia pancake (rivolto a Kofi), a Fastlane sfiderà uno che mangia solo pancake (Owens) e che non è nessuno, dato che è stata concessa una chance titolata a caso. Lo stesso Bryan dice che avrà una grande responsabilità, perchè lui è il campione di cui il mondo ha ...

