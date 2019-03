La Consulta "salva" la Legge Merlin

Laha dichiarato non fondate le questioni di legittimità costituzionale riguardanti il reclutamento e favoreggiamento della prostituzione,puniti dalla. Non è in contrasto con la Costituzione "configurare la prostituzione un'attività lecita, ma al tempo stesso punire le condotte di terzi che la agevolino o la sfruttino" Le questioni erano state sollevate dalla Corte d'Appello di Bari, secondo cui "la prostituzione è un'espressione della libertà sessuale", quindi punire l' intermediazione limita tale libertà.(Di mercoledì 6 marzo 2019)

