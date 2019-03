L' 85% delle estensioni di Chrome richiedono l' accesso ai dati degli utenti

Dal lavoro a 858 euro al controllo delle spese : le novità del reddito di cittadinanza : Il sito autentico: redditodicittadinanza.gov.it Approda in Senato la discussione sulle modifiche al testo del provvedimento relativo a reddito di cittadinanza e quota 100, il cosiddetto “decretone”. La commissione lavoro di palazzo Madama ha già approvato alcuni emendamenti e adesso inizia la prima fase del dibattimento in aula. Tante le modifiche proposte. Oltre alla stretta per i “furbetti” del divorzio, che prevede maggiori controlli da parte ...

Banca Etruria - l’Anac dice sì all’85% delle richieste di rimborso presentate dai risparmiatori : Il collegio arbitrale dell’Anac ha accolto l’85% delle richieste di rimborso esaminate fino ad oggi tra le 859 presentate da ex obbligazionisti subordinati e azionisti di Banca Etruria. Lo scrive il Corriere della Sera, anticipando i risultati degli arbitrati per l’accesso al fondo di solidarietà destinato a chi ha perso i risparmi in seguito alla “risoluzione” di Etruria, Banca Marche, Cariferrara e Carichieti. ...

A 85 va a prostitute ogni sera : mille euro di multa per il 'nonno' delle lucciole : Per tanto tempo l'aveva fatta franca: la polizia municipale, infatti, lo notava da tempo ma non lo aveva mai fermato poiché considerato troppo anziano per essere un cliente delle prostitute che, ogni ...

Redmi prepara uno smartphone con Snapdragon 855 da 320 euro e lancia delle cover Apple-style : È ancora una volta Lei Jun, CEO e co fondatore di Xiaomi, a confermare che Redmi è già al lavoro su un flagship, dotato probabilmente di Snapdragon 855. L'articolo Redmi prepara uno smartphone con Snapdragon 855 da 320 euro e lancia delle cover Apple-style proviene da TuttoAndroid.