Incidente Porto Recanati | un giovane | “Io picchiato da Farah nel 2017 | doveva stare in

fanpage

(Di mercoledì 6 marzo 2019) Ci sarebbe stato anche Marouane, l’uomo che ha causato l’di, tra gli aggressori di tre giovani di Fermo inseguiti in auto e picchiati neldopo una serata in una discoteca di San Benedetto. La famiglia di uno di quei ragazzi: “Se fossero stati presi provvedimenti tempestivi, non si sarebbe arrivati a questo, unin cui hanno perso la vita due genitori”.

LegaSalvini : INCIDENTE RECANATI, #SALVINI: 'COLPEVOLE NON DOVEVA STARE A SPASSO' - carlaruocco1 : L'incidente stradale a porto Recanati mi lascia senza parole. Massima solidarietà e vicinanza ad un'altra famigli… - DaniloToninelli : Commozione e dolore per l'incidente in cui è morto Pier Francesco Dalle Luche, giovane comandante della Capitaneria… -