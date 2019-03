Ilaria ce l' ha fatta | è suo il record del mondo di salto mortale in carrozz

ilsecoloxix

(Di mercoledì 6 marzo 2019)Naef ce l'ha: ha stabilito ildeldiinina sulla neve. Venticinque anni di pura grinta e passione per lo sport,oggi, mercoledì 6 marzo, ha centrato l'impresa nella conca di Prato Nevoso, già tentato il 9 febbraio scorso nella stessa location. L'atleta di Varazze, Savona, ha realizzato il primo '...

MediasetTgcom24 : Un salto mortale in carrozzina sulla neve: ecco l'incredibile impresa di Ilaria Naef - GloriaGiacosa : Cuneo, Ilaria Naef ce l'ha fatta: a Prato Nevoso il primo salto mortale in carrozzina sulla neve - Tgcom24 - PGambetti : RT @StampaSavona: Ilaria ce l’ha fatta: è suo il record del mondo di salto mortale in carrozzina sulla neve -