Il prossimo grande aggiornamento di Elite Dangerous non arriverà fino alla seconda metà

(Di mercoledì 6 marzo 2019) Come riporta Eurogamer.net, i fan didovranno attendere un po' per il, poiché Frontier Developments stima che non sarà prontodel 2020.sua uscita nel 2014,ha ricevuto due espansioni di contenuti su larga scala presentate come stagioni, Horizons e in seguito Beyond, che si è concentrata principalmente sulla revisione del gameplay.Della successiva significativa espansione disi è discusso per la prima volta lo scorso agosto, quando Frontier rivelò di aver iniziato a lavorare sulla "prossima era maggiore" dello space sim. In un nuovo post che dettaglia i suoi piani futuri, lo sviluppatore chiama questo progetto, "un momento decisivo nella storia del gioco" e "il nostro piùad ora". Tuttavia, non ha dato alcuna indicazione su cosa potrebbe ...

