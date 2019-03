Arrestati 5 latitanti in Rep.Dominicana

Catturati nella Repubblicaitaliani che si erano sottratti a una condanna per reati sessuali,grazie a un'operazione condotta dalla Polizia con la collaborazione della polizia locale. Il viaggio nella Repubblicaha consentito ai poliziotti di catturare anche altri duedestinatari di condanne per reati contro il patrimonio. I cinquerientreranno oggi in Italia.L'indagine si inserisce nell'ambito del progetto "Wanted 3",per arrestarein Italia e all'estero.(Di mercoledì 6 marzo 2019)

