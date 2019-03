Ramona Amodeo consiglia una bevanda detox a una 12enne Scoppia la bufera

ilgiornale

(Di martedì 5 marzo 2019) I social sono diventati uno strumento di comunicazione e di diffusione molto forte, lo ha imparato a sue spese, ex corteggiatrice di Uomini & Donne, che nelle ultime ore ha commesso una gaffe imperdonabile per il popolo del web. Il meccanismo di domanda e di risposta è sempre più utilizzato dai personaggi noti per comunicare con i loro fan.- ricordiamo - è stata sul trono di Uomini & Donne nel lontano 2010 e con l'avvento di Instagram si è "riciclata" come influencer dei social. Ha un discreto bottino di follower - quasi 200.000 - che la seguono con interesse nella sua quotidianità e questo ha attirato l'attenzione di numerosi brand che l'hanno scelta per promuovere i loro prodotti.è una delle testimonial più attive nella sponsorizzazione di un noto brand di bevande, FitVia. Il suo profilo pullula di immagini e di video ...

DiariodiAntea : @Alessan60037296 Dovrebbe essere Ramona Amodeo - __occhiprofondi : RT @pvroamor: ho letto che Ramona Amodeo ha consigliato ad una dodicenne di iniziare un percorso detox. Assurdo che certe persone, che veng… - La_vongoloide : RT @prettywho_: Tra Ramona Amodeo che consiglia un tè detox a una 12enne e Corona che umilia Riccardo Fogli oggi siamo scesi molto in basso. -