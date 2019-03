Omicidio Desirée Piovanelli | trovato un fantoccio impiccato davanti alla casa dei genitori

Blastingnews

(Di martedì 5 marzo 2019) L'episodio risale ad alcune settimane fa, ma se n'è avuta notizia solo nelle ultime ore. I familiari di, la 14enne vittima di un efferatonel 2002, avrebberoun, con tanto di teschio al posto della testa, sul cancello della villetta in cui vivono a Leno, in provincia di Brescia.Dopo la spaventosa scoperta, che sembrerebbe un messaggio intimidatorio nei confronti del padre della ragazza, Maurizio, quest'ultimo ha deciso di sporgere denuncia presso i carabinieri che hanno iniziato ad indagare per risalire all'autore del gesto....

