Napoli | il «rapinatore nero» di via Manzoni colpisce ancora | donne nel mirino

Napoli - è caccia al rapinatore nero 'Conosce Posillipo - colpisce così' : Il rapinatore l'ha aggredita in auto. 'Per prendere la borsa', dice Fabiana, 'Il cognome no, abito e lavoro in zona, non vorrei altri spiacevoli incontri: lui è a piede libero...',. Lei è l'ingegnere ...